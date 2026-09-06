Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Cardiff-Spieler und einem Portsmouth-Fan stoppt der Schiedsrichter die Partie. Der Verband ermittelt.

Vor allem die Spieler von Cardiff City (weiße Trikots) waren fassungslos nach dem tätlichen Angriff auf Krystian Bielik. IMAGO / Every Second Media

Bei einem Fußballspiel der zweitklassigen Championship ist es in England zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen einem Spieler und einem Fan gekommen. In der 70. Spielminute der Partie zwischen dem FC Portsmouth und Cardiff City (2:0) geriet Gästeverteidiger Krystian Bielik mit einem Portsmouth-Fan aneinander, als er versuchte, den Ball aus dem Zuschauerbereich zurückzuholen.

Auf Videoaufnahmen, die in britischen Medien zu sehen waren, sieht es so aus, als würde Bielik den Fan am Hals packen. Cardiff-Trainer Brian Barry-Murphy sagte nach dem Spiel, der Fan habe Bielik ins Gesicht geschlagen. Kurz nach dem Vorfall warf außerdem ein anderer Zuschauer einen Ball gegen den Kopf von Cardiffs Perry Ng.

Zwei Zuschauer aus dem Stadion verwiesen

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Beide Zuschauer wurden aus dem Stadion verwiesen. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel vorübergehend, um sich mit beiden Trainern und den Mannschaftskapitänen zu besprechen. Erst danach ging es weiter. Bielik erhielt keine Verwarnung und blieb bis zum Ende auf dem Platz.

Portsmouth-Coach John Mousinho entschuldigte sich nach der Partie für das Verhalten der eigenen Fans. „Der Schiedsrichter sagte, als Krystian zum Ball laufen wollte, kam es zu einem kleinen Tumult, und einer der Fans hat ihn geschlagen“, sagte der Trainer laut BBC. „Das war kein schöner Vorfall. So etwas darf nicht vorkommen.“

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Man wolle zwar eine hitzige Atmosphäre im Stadion Fratton Park, ein derartiger Vorfall sei jedoch nicht zu akzeptieren, sagte der Coach. Der englische Fußballverband FA will den Schiedsrichterbericht auswerten, bevor über mögliche Konsequenzen entschieden wird. (sid/mp)