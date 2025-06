„Unglaublich dankbar“: Ex-DFB-Torhüterin startet in ein neues Abenteuer

Die deutsche Ex-Nationaltorhüterin Merle Frohms wechselt nach ihrem Abschied vom VfL Wolfsburg zum spanischen Vizemeister Real Madrid.

Die Königlichen bestätigten zu Wochenbeginn die erwartete Verpflichtung der 30-Jährigen. Frohms, die in Madrid ihre ehemalige Nationalmannschaftskollegin Sara Däbritz wiedertrifft, unterschrieb beim Nobelklub einen Vertrag bis 2028.

Frohms war in Wolfsburg im Frühling wie schon rund ein Jahr zuvor bei der Nationalelf zur Nummer zwei degradiert worden. Seitdem stand für die Torfrau ein Wechsel in der Sommerpause zu einem anderen Verein fest. Bei Instagram schrieb sie: „Ich bin unglaublich dankbar und voller Vorfreude, ab der kommenden Saison Teil von Real Madrid zu sein. Ein Club, der für höchste Ansprüche, große Ziele und ein Umfeld steht, in dem Entwicklung und Wertschätzung gelebt werden – genau das, was ich mir für den nächsten Schritt in meiner Karriere gewünscht habe. Ich kann es kaum erwarten loszulegen und alles für das Team zu geben.“

In der Bundesliga stand Frohms auch für den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten. Bei Real, wo Ex-Nationalspielerin Melanie Leupolz ihre Laufbahn gerade beendet hat, wartet auf Frohms ein Konkurrenzkampf mit der spanischen Nationalkeeperin Misa Rodriguez um den Platz im Tor. (sid/vb)