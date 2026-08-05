Jan-Christian Dreesen und Uli Hoeneß beim Testspiel in Rottach-Egern. IMAGO / MIS

Wegen Rippenbrüchen muss Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf seine geplante Reise nach Hongkong verzichten.

Eigentlich wollte der 58-Jährige in der Millionen-Metropole zum Rekordmeister dazustoßen.

Bayern-Boss zieht Jan-Christian Dreesen zieht sich Rippenbrüche zu

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Nach der Verletzung, die er sich der „Bild“ zufolge bei einem Sturz zugezogen hat, hätten ihm die Ärzte aber von einem Langstreckenflug abgeraten. Der FC Bayern bestätigte auf Anfrage, dass Dreesen wegen der Verletzung nicht nach Hongkong reisen kann.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist auf ihrer Asien-Tour nach einer Station in Südkorea nun in Hongkong. Am Freitag bestreiten dort die Münchner im Kai-Tak-Stadion noch einen Test gegen den englischen Traditionsverein Aston Villa. (dpa/mkw)