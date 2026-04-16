„Welch eine Ungerechtigkeit!“ Real wütet nach Aus gegen den Schiri

Die Zeitung „AS“ schrieb zwar von einem „ehrenvollen Abschied in München“, doch nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League musste sich Real Madrids Trainer Álvaro Arbeloa einige Fragen zu seiner Zukunft bei den Königlichen gefallen lassen.

„Daran denke ich in diesem Moment überhaupt nicht. Das ist die Entscheidung des Vereins“, sagte der 43-Jährige nach dem 3:4 im Rückspiel beim FC Bayern.

Real war zuvor schon im Pokal gescheitert, an einem Zweitligisten. Und auch in der Meisterschaft ist der Rückstand zum FC Barcelona wohl schon zu groß. Arbeloa, der erst im Januar das Amt von Xabi Alonso übernommen hat, steht deshalb schon nach wenigen Monaten erheblich unter Druck. Sein Vertrag läuft dem Vernehmen nach bis Sommer 2027.

Er werde „mit allen Entscheidungen des Vereins umgehen. Natürlich schmerzt es, es schmerzt Real Madrid. Es geht jetzt aber nicht um mich und meine Zukunft. Ich habe immer alles getan“, sagte Arbeloa nach dem K.o. von München. Natürlich nehme er dafür „die Verantwortung auf mich. Aber seitdem ich Trainer bei Real bin, will ich Spiele gewinnen und den Spielern helfen. So wird es bis zum letzten Tag sein.“

Schiedsrichter im Fokus: Real kritisiert Platzverweis gegen Camavinga

Zunächst einmal war Real jedoch damit beschäftigt, das Aus zu verarbeiten. „Es tut weh, es schmerzt. Vor allem die Art und Weise“, meinte der angeschlagene Coach. Vor allem Schiedsrichter Slavko Vincic (Slowenien) geriet ins Visier der Königlichen. „Das Spiel hat sich mit dem Platzverweis entschieden. Es war ein Fehler des Schiedsrichters. Unbegreiflich. Es tut einfach weh“, moserte Arbeloa.

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„Welch eine Ungerechtigkeit!“, titelte „Marca“: „Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird.“ Der Franzose hatte in der 86. Minute Gelb-Rot gesehen. Danach drehten die Bayern das Spiel. Auch Antonio Rüdiger war deshalb erbost. „Ihr habt’s ja selber gesehen“, raunte er im Gehen spanischen Reportern zu: „Es ist besser, wenn ich nicht rede.“ (sid/dj)