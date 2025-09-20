Unfassbar! Betrunkener Mann attackiert Bundesliga-Spielerin und verletzt sie

Jenny Hipp von Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat nach eigenen Angaben einen schockierenden Vorfall erlebt. Die 27-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story mit, dass sie vor einer Woche Opfer eines nächtlichen Angriffs von einem betrunkenen Mann geworden sei. Hipp verpasste aus diesem Grund den 2:0-Sieg ihres Teams gegen die SGS Essen am Samstagnachmittag.

„Letzte Woche wurde ich auf meinem Heimweg von einem betrunkenen Mann in eine Situation hineingezogen und bin dabei eine Rolltreppe hinuntergestürzt“, schrieb Hipp an ihre knapp 4000 Follower bei Instagram. „Zum Glück bin ich ohne schwere Verletzungen davongekommen.“

Jenny Hipp von Union Berlin nach Attacke verletzt

Die Mittelfeldspielerin, die im Sommer von RB Leipzig nach Berlin gewechselt war, sei zunächst nicht sicher gewesen, „ob und wie ich mich dazu äußern möchte“. Hipp teilte mit, dass sie wegen des Vorfalls „noch nicht voll einsatzfähig bin und damit schon mein zweites Spiel verpasse“, aber an ihrem Comeback arbeite: „Ich freue mich schon sehr darauf, bald wieder mit meinem Team auf dem Platz zu stehen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Extrem bitter“: Starke HSV-Frauen kassieren spätes Debakel in Freiburg

Welche Verletzungen sich Hipp konkret zugezogen hat, ist nicht bekannt. Die frühere Junioren-Nationalspielerin des DFB debütierte am ersten Spieltag für Union Berlin und konnte seither wegen des Vorfalls nicht mehr mitwirken. Am 21. November geht es für sie und die Köpenickerinnen in der Bundesliga dann gegen den HSV.