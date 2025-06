„Unfall“: Fan-Wut auf neues Dortmund-Trikot – Sponsoren-Logo ändert sich bei Klub-WM

Die Spieler von Borussia Dortmund tragen bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) ein neues Trikot. Der BVB startet am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/DAZN) gegen das brasilianische Team Fluminense Rio de Janeiro ins Turnier und wird dann bereits in einem „besonderen Trikot“ auflaufen.

Das Jersey in den schwarz-gelben Vereinsfarben wurde nach dem Motto „Paint it Dortmund“ designt und ist aus besonderem Material: Sponsor Puma stelle die Shirts aus „nicht mehr benötigtem Polyester“ her, hieß es. Im Laufe des Turniers ändert sich das Sponsorenlogo von Evonik zu Vodafone, da Dortmund zum 30. Juni den Hauptsponsor wechselt.

Fans haben gemischte Gefühle

Bei den meisten Fans kommen die neuen Trikots allerdings nicht so gut an. Unter den Social Media-Beiträgen vom BVB finden sich zahlreiche Kommentare, die das Trikot als „Schande“ oder als „Unfall“ bezeichnen. Einer spricht sogar vom „mit Abstand hässlichsten Trikot der Vereinsgeschichte“. Auch Hersteller Puma kriegt sein Fett weg. Ein Fan stellt glatt die Frage, ob Puma BVB-Fans hasst. Ein anderer wirft dem Designer vor, aus Gelsenkirchen zu kommen. Für viele BVB-Fans besonders bitter: Die jüngst verkündete Vertragsverlängerung mit Ausstatter Puma bis 2034. „Unglaublich, dass man bei solchen Trikots bis 2034 verlängert“, schreibt ein Nutzer bei Instagram.

Trotzdem finden sich auch Fans die den neuen Trikots etwas abgewinnen können. Besonders das pinke Torwarttrikot scheint bei vielen Anklang zu finden. Einer verweist sogar darauf, dass das pinke Trikot BVB-Ikone Roman Weidenfeller sehr gut stehen würde.

Der BVB spielt bei der Klub-Weltmeisterschaft in der Gruppe F nach Fluminense noch gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika und Ulsan HD FC aus Südkorea. (sid/vb)