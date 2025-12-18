„Unerträglich!“ Glasgow-Boss fällt nach Drohungen harte Entscheidung

Der Vorsitzende des kriselnden Traditionsklubs Celtic Glasgow hat nach massiven Anfeindungen seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt.

„Ich gebe das mit großer Traurigkeit bekannt“, wurde Peter Lawwell auf der Homepage der Schotten zitiert, aber „Beleidigungen und Drohungen aus einigen Kreisen haben zugenommen und sind nun unerträglich geworden.“

Lawwell nach Bedrohungen „erschreckt und beunruhigt“

Die Drohungen hätten „meine Familie erschreckt und beunruhigt. An diesem Punkt meines Lebens brauche ich das nicht“, sagte der 66-Jährige. Lawwell war von 2003 bis 2021 Geschäftsführer der Hoops, 2023 kehrte er als Vorsitzender zurück.

Der Rücktritt erfolgt in einer sportlich und strukturell schwierigen Phase für Celtic. Der Klub, der 13 der letzten 14 Meistertitel gewonnen hat, war in der Champions-League-Qualifikation an Qairat Almaty gescheitert, Trainer Brendan Rodgers verließ den Verein im Oktober im Streit mit dem Vorstand.

Nachfolger Wilfried Nancy startete mit vier Niederlagen, darunter das verlorene Ligapokal-Finale gegen St. Mirren und ein 1:2 bei Dundee United am Mittwochabend. In der heimischen Liga liegt Celtic sechs Punkte hinter Tabellenführer Heart of Midlothian, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert. (sid/lam)