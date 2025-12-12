Undav über Bundestrainer Nagelsmann: „Dann wird‘s schwierig für ihn, …“

Deniz Undav glaubt an seine WM-Chance. „Ich brauche mich nicht zu verstecken. Der Bundestrainer weiß, was er an mir hat – auf und außerhalb des Platzes“, sagte der Angreifer des VfB Stuttgart und betonte.“

Undav stellte zugleich klar: „Mein Ziel ist natürlich, mich zu empfehlen und bei der WM dabei zu sein.“ Das tat Undav zuletzt mit sieben Toren und zwei Vorlagen als bester Scorer der fünf größten Ligen Europas im Monat November. Mit sechs Liga-Toren in Serie knackte er außerdem den Vereinsrekord von VfB-Legende Jürgen Klinsmann.

Undav: „Ich muss weitermachen, die Konkurrenz ist riesig“

„Mein Job ist es, es dem Bundestrainer so schwer wie möglich zu machen. Wenn wir gut sind und ich score, dann wird’s schwierig für ihn, an mir vorbeizugehen“, sagte der 29-Jährige.

Deniz Undav will weiterhin gute Leistungen zeigen, um seine Chance auf einen Platz im WM-Kader zu erhöhen. imago/Pressefoto Baumann Deniz Undav will weiterhin gute Leistungen zeigen, um seine Chance auf einen Platz im WM-Kader zu erhöhen.

Die jüngste Treffsicherheit zeige ihm, „dass ich was richtig gemacht habe in dem Monat“, ergänzte er. „Aber ich muss weitermachen. Das wird schwer, weil die Konkurrenz riesig ist und sehr viel Qualität hat.“

Auch in der Nationalmannschaft, für die Undav zuletzt beim Final Four der Nations League im Juni gegen Frankreich (0:2) aufgelaufen ist. (sid/hmg)