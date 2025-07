Überraschung um Ex-HSV-Coach Hecking (60): Er will WM-Trainer werden

Egal ob Regionalliga, Abstiegs- und Aufstiegskampf in den Fußball-Bundesligen oder eine Champions-League-Teilnahme – Dieter Hecking hat in seiner Trainerkarriere fast alles erlebt.

Doch „was mich noch mal reizen würde, wäre irgendwann vielleicht ein Amt als Nationaltrainer. Mit einer Nationalmannschaft bei der WM zu sein, das wäre ein toller Abschluss meiner Karriere“, sagte der 60-Jährige dem „kicker“

Hecking lehnte Angebot aus Saudi-Arabien ab

In der Saison 2019/20 war er der Cheftrainer des HSV, aktuell aber bereitet sich Hecking mit Bundesliga-Absteiger VfL Bochum, den er im November 2024 übernommen hatte, auf die neue Saison in der 2. Liga vor. An ein Karriereende denkt er noch nicht: „Ich fühle mich nicht wie 60, ich fühle mich körperlich gut“, betonte Hecking: „Ich hoffe, dass ich den Zeitpunkt erwische, wo ich sage: Es reicht.“ Fußball sei sein Leben, und solange er das Gefühl habe, „ich kann das vermitteln, werde ich weitermachen“.

Bislang hat der Trainer in seiner Laufbahn noch nicht im Ausland gearbeitet. Das sei auch nie ein großes Thema gewesen, sagte Hecking: „Es gab verrückte Dinge, nach Ägypten oder Saudi-Arabien hätte ich gehen können. Ich wollte immer in der Bundesliga arbeiten, diese Liga hat auf mich nach wie vor die größte Anziehungskraft.“(sid/abl)