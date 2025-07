Überraschung: Thomas Müllers neuer Verein kommt nicht aus den USA!

Kanada statt USA? Thomas Müller könnte laut einem Medienbericht zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Fußballliga MLS wechseln.

In Verhandlungen zwischen dem Bayern-München-Star und dem Team aus Kanada gehe es nur noch um letzte Details, meldete die „Bild“. Der Los Angeles FC, der zuletzt ebenfalls an dem 35-Jährigen interessiert gewesen sei, soll indes überraschend aus dem Rennen sein, hieß es. Eine offizielle Bestätigung der Vereine oder von Müller gibt es bislang nicht.

Deutscher Vancouver-Boss wiegelte zuletzt noch ab

Der Fußballer selbst hatte aber in einem Video angedeutet, nach Amerika zu wechseln. In dem kurzen Clip – einer Hommage an die 70er-Jahre-Kultserie „Münchner Geschichten“ von Helmut Dietl – sagt er unter anderem: „Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is‘ auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich“. Das könnte bedeuten, dass er schon zu Wochenbeginn seinen neuen Verein bekanntgibt.

Vancouvers deutscher Sportchef Axel Schuster, früher Manager bei Mainz 05 und Schalke 04, hatte vor einigen Tagen noch beteuert, dass eine Verpflichtung Müllers eher unrealistisch sei. Laut den Regularien in der MLS müssten die Whitecaps darüber hinaus formal dem Liga-Rivalen Cincinnati die Rechte abkaufen, Müller unter Vertrag nehmen zu dürfen. Der FC Cincinnati hat im Rahmen der sogenannten Discovery Rights für den deutschen Routinier und Weltmeister von 2014 ein Vorkaufsrecht. (dpa/luz)