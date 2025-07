Überraschung! Sky führt neue Live-Konferenz zum Saisonstart ein

Sky baut seine Berichterstattung über die Premier League aus und führt zur neuen Saison ein weiteres Live-Format ein. Ab dem ersten Spieltag am 9. August zeigt der Sender jeden Samstagnachmittag um 16 Uhr eine Konferenz unter dem Titel „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“. Ziel ist es, Fans gleichzeitig über alle parallel laufenden Spiele auf dem Laufenden zu halten, ähnlich wie bei der bisherigen Bundesliga-Konferenz.

Im Mittelpunkt steht jeweils ein ausgewähltes Topspiel, das vollständig übertragen wird. Parallel dazu werden per Splitscreen wichtige Szenen aus den anderen Partien eingeblendet – darunter Tore, Elfmeter und Großchancen. Die Konferenz läuft mit deutschem Kommentar, kann aber auch im englischen Originalton verfolgt werden.

Sky zeigt alle Spiele der Premier League in voller Länge

Sky zeigt nach eigenen Angaben auch in der Saison 2025/26 alle 380 Spiele der Premier League in voller Länge – mehr als 280 davon live. Das neue Format ergänzt das bisherige Angebot und erinnert in seiner Struktur an die bekannte Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag.

Bereits vor dem Liga-Auftakt bietet Sky mit der sogenannten „Summer Series“ Testspiele von Premier-League-Klubs aus den USA an. Unter anderem sind Manchester United, West Ham United und der FC Everton mit dabei. Übertragen werden alle sechs Spiele des Vorbereitungsturniers im Round-Robin-Modus.

Empfangbar ist das neue Format sowohl über klassische Sky-Abos als auch über den Streamingdienst WOW. Auch UHD/HDR-Übertragungen und Dolby-Atmos-Tonspur sollen weiterhin für einzelne Bundesliga-Spiele verfügbar sein. Für die Premier League bleibt Sky in Deutschland der einzige Anbieter mit umfassender Live-Berichterstattung.