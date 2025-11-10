mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Said El Mala im Trikot der deutschen U-21-Nationalmannschaft

Said El Mala darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Foto: imago/Picture Point

Überraschung! Nagelsmann macht mehreren Nachwuchstalenten Hoffnung auf die WM

kommentar icon
arrow down

Julian Nagelsmann hat für die Fußball-WM weit mehr Talente auf dem Zettel als „nur“ Neuling Said El Mala. Auch Spieler wie Lennart Karl, Assan Ouédraogo oder Nicolò Tresoldi seien für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in sieben Monaten „in der Verlosung“ und könnten in den Turnierkader „reinrutschen“, sagte der Bundestrainer am Montag bei der Zusammenkunft der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg.

Dennoch halte er an seiner Aussage fest, dass „ein Hypen“ der Talente „nicht gesund“ sei, betonte Nagelsmann. Er sei „kein Freund vom extrem frühen Hypen und Hochpushen“. Den Jungen wie jetzt El Mala (19) müsse bewusst sein, dass sie mit der ersten Nominierung nicht gleich ein „gestandener A-Nationalspieler“ seien: „Ein Spieler muss klar verstehen, was seine Aufgabe ist.“

Nagelsmann will El Mala im Training selber sehen

Beim Kölner El Mala sei es so, dass er „die Chance“ habe, „sich im Training zu zeigen“. Er müsse „spüren“, wie sich die Youngster „bewegen“ und ob sie „für das Turnier in Frage kommen“, sagte Nagelsmann und bekannte: „Es ist sehr, sehr früh, einen Spieler mit den (wenigen) Bundesliga-Minuten einzuladen“, wie es bei El Mala oder Karl der Fall sei.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die wollen ihre Stars sehen“: Bierhoff setzt auf Bundesliga-Spiele im Ausland

Beide profitierten vom Mangel an Klassespielern auf den Außenpositionen, erklärte Nagelsmann. „Beide verkörpern Profile, die wir nicht allzu viele haben.“ Karl aber solle sich „erst mal in der U21 beweisen“. Dort erwarte er, dass der 17-Jährige „eine prägende Rolle“ spiele. (sid/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test