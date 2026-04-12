Überraschung! Kroos soll Sportdirektor von Real Madrid werden

Knapp zwei Jahre nach seinem Karriereende könnte Toni Kroos in einer anderen Funktion zu Real Madrid zurückkehren. Der Fußball-Weltmeister von 2014 soll mit einer Aufgabe in der sportlichen Leitung betraut werden, wie die spanische Sportzeitung „AS“ berichtete.

Demnach soll Real-Präsident Florentino Pérez großes Interesse haben, den früheren deutschen Nationalspieler bei den Königlichen zur kommenden Saison einzubinden. Kroos genießt bei den Fans der Madrilenen Legendenstatus.

Kroos gilt als einer der Größten von Real Madrid

Kroos (36) hatte Ende Juni 2024 seine Erfolgskarriere mit dem fünften Gewinn der Champions League mit Real beendet. Insgesamt gewann er sechsmal den bedeutendsten Vereinstitel (einmal mit FC Bayern München). Zudem holte er während seiner zehn Jahre in Madrid fünfmal die Klub-WM, viermal den UEFA-Super-Cup, vier Meistertitel, einmal den Pokal sowie viermal den spanischen Supercup.

Das könnte Sie auch interessieren: „In München ist ein Wunder nötig“, aber Real tönt schon von der Revanche

Kroos lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern nach wie vor in Madrid. (mp/dpa)