Überraschung! Ex-HSV-Trainer Walter holt Hamburger Amateur-Kicker nach Kiel

Der ETV wird immer mehr zum zweiten Bildungsweg für talentierte Fußballer. Nicht nur, dass immer wieder Talente wie zum Beispiel der ehemalige HSV-Profi Nicolas Oliveira (jetzt Jahn Regensburg) schon in der Jugend den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum schaffen. Seit einigen Jahren ist auch die 1. Herrenmannschaft der Eimsbütteler ein ausgezeichnetes Sprungbrett, um es doch noch in den Profifußball zu schaffen. Jüngstes Beispiel: Toralf Hense.

Der 19-jährige Stürmer, der seine Jugend am Lokstedter Steindamm (seit 2012) verbrachte, ehe es in 2023 in die U19 des FC St. Pauli zog und von wo er im Januar 2026 wegen fehlender Perspektive aus der U23 des Kiezklubs zurückkehrte, wechselt zur Rückrunde zu Zweitligist Holstein Kiel, erhält dort einen Vertrag bis 2030. Das machten die Kieler am Freitagvormittag offiziell.

Hense ist ein „hochveranlagtes Sturmtalent“

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Beim von Ex-HSV-Trainer Tim Walter trainierten Nordklub ist man auf den 1,93 Meter großen Frontmann aufmerksam geworden. Nicht nur, weil er in den bisherigen fünf Regionalliga-Partien schon dreimmal traf, sondern auch weil er nach seiner ETV-Rückkehr im Winter mit sieben Toren in elf Spielen schon seinen Anteil am Aufstieg in die vierte Liga hatte.

„Mit Toralf Hense konnten wir perspektivisch ein hochveranlagtes Sturmtalent für uns gewinnen“, lässt sich Kevin Meinhardt, Sportlicher Leiter der KSV, in der Vereinsmitteilung zitieren. „Er bietet ein spannendes Gesamtpaket mit großem Entwicklungspotenzial. Daher freuen wir uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er sich für den Wechsel nach Kiel entschieden hat.“ Bis es ab Januar zwei Ligen höher weitergeht, soll er noch ein paar Treffer für den Eimsbütteler Klassenerhalt schießen.

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Toralf Hense traf für den ETV bereits drei Mal in der Regionalliga Nord. IMAGO/BODE

Scobel trifft jetzt für Nürnberg in der 2. Bundesliga

Wie viel Sinn der Schritt in den Profibereich auch als Herrenspieler machen kann, zeigt das Beispiel Piet Scobel, ebenfalls Stürmer. Auch der jetzt 21-Jährige empfahl sich über Tore als ETV-Angreifer und trifft jetzt in der Zweiten Liga für den von Rio-Weltmeister Miroslav Klose trainierten 1. FC Nürnberg.

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Scobel reichte dafür ähnlich wie bei Hense ein kurzer Zeitraum für das Bewerbungsschreiben für höhere Aufgaben. Im zweiten Halbjahr der Saison 2024/25 knipste der gebürtige Pinneberger nach seinem Wechsel von Union Tornesch zum ETV in nur 17 Spielen 19-mal in der Oberliga Hamburg, ehe Nürnberg ihn zunächst für die zweite Mannschaft verpflichtete. Jetzt ist er Stammspieler in der 2. Bundesliga.

Auch Maurice Boakye ist ein Vorbild. Nach einem Jahr in der U19 des ETV spielte er für die 1. Herren ein starkes Regionalliga-Jahr trotz des Abstiegs und wechselte dann in die 3. Liga zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Auch wenn er weiter südlich nicht ins Rollen kam, halfen ihm anderthalb gute Jahre in der U21 des HSV, um nun in Portugals erster Liga bei CS Maritimo Profifußball zu spielen.

Kreative Lösung für Profiklubs

Ob es Hense genau so weit bringen wird, ist natürlich noch offen. Doch auch für die aufnehmenden Profivereine ist der Blick in den Amateurfußball einer, der sich lohnt. Mit gutem Scouting und etwas Mut finden die Klubs dort talentierte, gut ausgebildete Spieler. Das finanzielle Risiko ist gering. Hohe Ablösen für Profis werden gespart. Nicht unwahrscheinlich, dass es Hense nicht der letzte ETV-Spieler ist, der spät noch sein Glück im Profifußball findet.

Für die Eimsbütteler sind diese Art Wechsel die beste Werbung im Kampf um Hamburgs Talente, vor allem, um sie vom Übergang in den Herrenbereich zu überzeugen, selbst wenn es „nur“ der Amateurfußball ist, über den sie sich empfehlen können.