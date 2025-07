Überraschung: Ex-Bayern-Boss Kahn wird wieder TV-Experte

Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn kehrt als TV-Experte in die Öffentlichkeit zurück. Den Vertrag mit Sky bestätigte der Pay-TV-Sender am Sonntag. Demnach wird der 56-Jährige in der kommenden Saison in Champions-League-Wochen donnerstags in einem Fußball-Talk an der Seite von Roman Weidenfeller und wechselnden Gästen über aktuelle Themen diskutieren.

Die erste Sendung „Triple – der Hagedorn Fußballtalk“ ist laut „Bild“ für den 2. Oktober rund um den ersten Champions-League-Spieltag geplant, insgesamt soll es 15 Ausgaben geben. Kahn folgt auf Fredi Bobic, der nun Fußballchef von Legia Warschau ist, und ist neben Dietmar Hamann und Lothar Matthäus der dritte Ex-Spieler des FC Bayern, der als Experte bei Sky ist.

Oliver Kahn arbeitet künftig für den Bezahlsender Sky

„Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Emotion, aber auch ein milliardenschweres Business. Mir ist es wichtig, die zentralen Themen und aktuellen Entwicklungen des nationalen und internationalen Fußballs zu analysieren und einzuordnen“, wird der Vizeweltmeister von 2002 in der Sky-Mitteilung zitiert.

Kahn beendete 2008 seine aktive Karriere. Von 2008 bis 2020 war er als Fußballexperte beim ZDF zu sehen, ehe er in den Vorstand der Bayern rückte. 2021 trat er dort die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender an, 2023 wurde er kurz vor dem Saisonende entlassen. Zuletzt hatte Kahn Anfang Juni Spekulationen über einen Einstieg als Investor beim französischen Klub Girondins de Bordeaux eine Absage erteilt.