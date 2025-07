Überraschender Name dabei: Bundesliga-Klub sortiert drei Profis aus

Dennis Geiger, Florian Grillitsch und Mergim Berisha stehen bei der TSG Hoffenheim vor dem Abschied. Der Bundesligist hat das Trio vor der Abreise ins Trainingslager nach Seefeld aus dem Kader gestrichen und für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt.

Alle drei Profis trainieren stattdessen individuell am Trainingszentrum in Zuzenhausen. Das teilten die Kraichgauer am Sonntag mit.

Auch Dennis Geiger soll Hoffenheim verlassen

Die Degradierung Geigers kommt etwas überraschend. Das 27 Jahre alte Eigengewächs stand in der Vorsaison noch in 20 Bundesliga-Partien auf dem Platz, nun spielt der ehemalige U21-Nationalspieler unter Trainer Christian Ilzer aber keine Rolle mehr.

Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Grillitsch (29/Vertrag bis 2026) und Berisha (27/2027) waren schon länger aussortiert. (dpa/luz)