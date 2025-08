Überraschende Wende: Stuttgart-Star vor 28-Millionen-Transfer in die Wüste

Enzo Millot verlässt DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart – allerdings nicht wie vermutet zum spanischen Champions-League-Teilnehmer Atletico Madrid.

Der erst 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler, 2024 mit der französischen Mannschaft Zweiter bei den Olympischen Spielen in Paris, steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum saudischen Pro-League-Klub Al-Ahli.

Millot besitzt beim VfB noch einen Vertrag bis 2028 – mit einer festgeschriebenen Ablösesumme von 20 Millionen Euro, die allerdings nicht für einen Wechsel nach Saudi-Arabien gilt. Laut Sky sind mindestens 28 Euro Ablöse fällig.

Trainer bei Al-Ahli, das in der vergangenen Saison Rang fünf in der Pro League belegte, ist seit 2023 der gebürtige Schwabe Matthias Jaissle.

Millot war vor vier Jahren von der AS Monaco nach Stuttgart gekommen. Für den VfB bestritt er 89 Spiele in der Bundesliga (11 Treffer/14 Vorlagen) sowie acht Spiele in der Champions League (2/3). Zuletzt erzielte Millot beim Pokalsieg der Stuttgarter im Mai gegen Arminia Bielefeld zwei Treffer beim 4:2. Beim Testspiel gegen den FC Toulouse am Samstag (6:0) stand er nicht im Kader. (sid/hen)