Überraschende Aussage: Mats Hummels erklärt seine Pläne für die Zukunft

Fußball-Rentner Mats Hummels hat in näherer Zukunft eine Rolle im Profigeschäft für sich ausgeschlossen. „Bis auf meinen Experten-Job im TV werde ich erst einmal nichts machen. Und zwar über Jahre nichts“, sagte der langjährige deutsche Nationalspieler der „Bild“. Er wolle zwar nie etwas ausschließen, „aber der klare Plan ist, dass ich wirklich über einen langen Zeitraum keine andere Aufgabe übernehme“. Hummels wird am Sonntag im Rahmen des Testspiels seines ehemaligen Vereins Borussia Dortmund gegen Juventus Turin offiziell verabschiedet.

Hummels verriet jedoch, er wolle „auf jeden Fall“ später mal für die Dortmunder arbeiten: „Da muss ich auch nicht drum herumreden. Das ist eine Option, die ich mir gut vorstellen kann und die sehr wahrscheinlich ist“, sagte er: „Aber für mich steht noch nicht fest, in welche Richtung es gehen wird. Dieser Gedanke soll sich bei mir in den kommenden Monaten entwickeln. Ich möchte von innen heraus spüren, wofür ich brenne.“ Bereits vor zwei Monaten war bekannt geworden, dass er ab der kommenden Saison als Experte bei Champions-League-Übertragungen von Prime Video agieren wird.

Hummels (36) hatte den BVB 2024 nach insgesamt 508 Pflichtspielen verlassen, nachdem sein Vertrag nicht verlängert worden war. Das letzte Jahr seiner aktiven Karriere verbrachte er in Italien bei der AS Rom. Nun will sich der Weltmeister von 2014 eine Auszeit gönnen. „Es geht mir vor allem darum, nicht ständig präsent zu sein. Es gehörte ja jahrelang zu meiner Rolle in den Mannschaften, dass ich reden und Dinge erklären musste“, erklärte Hummels: „Nun kann ich mir einfach aussuchen, wann und wo ich auftrete.“ (sid/pmk)