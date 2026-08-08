Bayer Leverkusen macht ernst: Nach den Vertragsverlängerungen mit Fernando Carro und Simon Rolfes formuliert der Klubchef große Ziele – und kündigt schon jetzt den nächsten Angriff auf den FC Bayern an.

Fernando Carro (l.) gehört neben Frankfurt-Boss Axel Hellmann zu den Schwergewichten der Liga. picture alliance / Matthias Koch | Matthias Koch

Bayer Leverkusen setzt weiter auf Kontinuität an der Spitze – und formuliert gleichzeitig große Ziele. Geschäftsführer Fernando Carro will mit dem Werksklub schon bald wieder den FC Bayern herausfordern. Kurz zuvor hatte Bayer die Verträge mit Carro und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes langfristig verlängert.

„Ich habe immer 2028 oder 2029 genannt. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn es schon 2027 so weit wäre“, sagte Carro dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der „Kölnischen Rundschau“ mit Blick auf einen erneuten Angriff auf den deutschen Rekordmeister.

Carro nimmt auch die Bosse der Konkurrenz in die Pflicht

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Dass Leverkusen die Bayern ärgern kann, hat der Klub bereits bewiesen. In der Saison 2023/24 durchbrach Bayer unter Xabi Alonso die Münchner Meisterserie, blieb in der Bundesliga ungeschlagen und gewann zusätzlich den DFB-Pokal.

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Carro will sich mit diesem Erfolg nicht zufriedengeben. „Ich möchte eigentlich immer angreifen“, sagte der 62-Jährige. Gleichzeitig nahm er auch die übrigen Spitzenklubs in die Pflicht: Die Bundesliga brauche „dringend mehr Abwechslung an der Spitze“.

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Carro wird deutlich: „Wir wollen Titel gewinnen“

Für die unmittelbare Zukunft bremst der Bayer-Boss die Erwartungen allerdings etwas. Nach Platz sechs in der vergangenen Saison müsse die Mannschaft unter dem neuen Trainer Carles Martínez zunächst wieder das gewohnte Niveau erreichen.

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Das langfristige Ziel ist dennoch ambitioniert. Leverkusen wolle dauerhaft zu den besten vier Mannschaften Deutschlands und zu den besten 16 Teams Europas gehören. „Und wir wollen Titel gewinnen – ob im DFB-Pokal, in der Meisterschaft, der Europa League oder der Champions League“, erklärte Carro.

Carro und Rolfes bleiben Bayer langfristig erhalten

Für diesen Weg setzt der Klub weiter auf die Führung um Carro und Rolfes. Der Vertrag des Vorsitzenden der Geschäftsführung wurde vorzeitig bis 2029 verlängert, Sport-Geschäftsführer Rolfes unterschrieb sogar bis 2031.

„Fernando Carro und Simon Rolfes haben Bayer 04 in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt“, erklärte Werner Wenning, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses. Die größten sportlichen Erfolge der Vereinsgeschichte seien ebenso das Ergebnis ihrer Arbeit wie die nachhaltige Entwicklung des Klubs.

Carro und Rolfes gehen ins neunte Jahr bei Bayer

Carro steht seit 2018 an der Spitze der Geschäftsführung, Rolfes kam im selben Jahr als Sportdirektor und rückte 2022 in die Geschäftsführung auf. Gemeinsam prägten sie die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte mit Meisterschaft, Pokalsieg und Supercup.

Und Carro macht klar, dass das Ende noch lange nicht erreicht sein soll: Bayer wolle „hungrig bleiben“ und weiterhin die Voraussetzungen schaffen, um national wie international um Titel zu spielen. (sid/mp)