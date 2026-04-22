Über 1000 Euro pro Saison? So teuer sind DAZN, Sky & Co. für HSV- und St. Pauli-Fans

Intuitiv wissen es die Fußballfans natürlich längst. Wer im Jahr 2026 alle Spiele der Bundesliga live sehen möchte, muss teuer bezahlen. Mittlerweile sind mit Sky (bzw. WOW) und DAZN mindestens zwei kostenintensive TV-Sender und Streaming-Dienste nötig, um die Partien des HSV und des FC St. Pauli verfolgen zu können. Wer dazu noch die Champions League, die Europa League oder die Conference League schauen will, braucht zusätzlich weitere Abos. Was aber kostet es mich wirklich jeden Monat, alle Spiele live anzusehen? Die MOPO hat für Sie nachgerechnet – und zeigt Ihnen das schockierende Ergebnis.

Zur Saison 2025/26 hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die TV-Medienrechte neu vergeben. Konkret bedeutet das, dass TV-Sender, Streaming-Plattformen oder andere Anbieter in einem offenen Wettbewerb um die Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga mitbieten konnten – nach dem einfachen Prinzip: Der Höchstbietende gewinnt. Die DFL erzielte so einen Gesamterlös von 4,484 Milliarden Euro für die aktuelle Rechte-Periode, die immer vier Jahre umfasst (also bis einschließlich der Saison 2028/29).

Sky und DAZN sichern sich TV-Rechte für die Bundesliga

Für die kommenden Spielzeiten ist also schon jetzt klar, welche Spiele auf welchen Sendern oder Plattformen zu sehen sein werden. Schließlich werden die TV-Rechte erst zur Saison 2029/30 wieder neu ausgeschrieben. Für Sie bedeutet das: Schon jetzt können Sie sich ungefähr ausrechnen, wie viel Geld Sie mittelfristig dafür ausgeben müssen, um alle Spiele live sehen zu können. Denn wie schon seit vielen Jahren haben auch diesmal Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte gekauft – und zeigen Live-Fußball nur gegen Bezahlung.

Beste Sicht im Millerntor-Stadion: die Sky-Kommentatoren Frank Buschmann (l.) und Florian Schmidt-Sommerfeld bei einem Freitagabendspiel des FC St. Pauli WITTERS Beste Sicht im Millerntor-Stadion: die Sky-Kommentatoren Frank Buschmann (l.) und Florian Schmidt-Sommerfeld bei einem Freitagabendspiel des FC St. Pauli

Die meisten Bundesliga-Spiele laufen nach wie vor bei Sky. Der Bezahlsender überträgt alle Partien der 2. Liga sowie das Bundesliga-Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr), das Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) und alle Einzelspiele am Samstagnachmittag (15.30 Uhr). Damit deckt Sky in den allermeisten Fällen sechs oder sieben von neun Erstliga-Begegnungen an einem Wochenende ab. Darüber hinaus werden bei Sky auch jedes DFB-Pokal-Spiel sowie die Relegation im Mai zu sehen sein. Gleiches gilt für den DFL-Supercup vor Saisonbeginn.

Problematisch wird es für HSV- oder St. Pauli-Fans immer dann, wenn ihr Team am Sonntag spielt. Alle Spiele am Sonntag (15.30 Uhr, 17.30 Uhr und manchmal auch 19.30 Uhr) zeigt die Streaming-Plattform DAZN. Dort ist außerdem die Konferenz der Partien am Samstagnachmittag zu sehen, die einzeln wiederum bei Sky gezeigt werden. Zusätzlich sind bei DAZN alle Bundesliga-Spiele im Re-Live abrufbar, also nachträglich noch einmal in voller Länge.

Sky-Moderator Sebastian Hellmann (l.) erhält bei den TV-Übertragungen aus dem Volksparkstadion häufig Unterstützung von Experten wie Julia Simic oder Lothar Matthäus. WITTERS Sky-Moderator Sebastian Hellmann (l.) erhält bei den TV-Übertragungen aus dem Volksparkstadion häufig Unterstützung von Experten wie Julia Simic oder Lothar Matthäus.

Im Free-TV zeigt SAT.1 bzw. Ran immerhin neun Spiele: das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag in der Bundesliga und 2. Liga, das Freitagabendspiel vor und nach der Winterpause, den DFL-Supercup sowie die Relegationsspiele. Das Topspiel der 2. Liga (Samstag, 20.30 Uhr) ist jede Woche außerdem bei RTL frei verfügbar zu sehen. Darüber hinaus zeigen ARD und ZDF ausgewählte Partien in jeder Runde des DFB-Pokals, insgesamt 15 Stück.

Die TV-Rechte der Bundesliga im Überblick:

Freitag, 20.30 Uhr : Sky

: Sky Samstag, 15.30 Uhr : Sky (Einzelspiel) bzw. DAZN (Konferenz)

: Sky (Einzelspiel) bzw. DAZN (Konferenz) Samstag, 18.30 Uhr : Sky

: Sky Sonntag, 15.30 Uhr : DAZN

: DAZN Sonntag, 17.30 Uhr : DAZN

: DAZN ggf. Sonntag, 19.30 Uhr : DAZN

: DAZN DFB-Pokal : Sky (alle) bzw. ARD/ZDF (ausgewählte Spiele)

: Sky (alle) bzw. ARD/ZDF (ausgewählte Spiele) Relegation: Sky und SAT.1

Für den Moment ergibt sich daraus erst einmal eine relativ simple Rechnung für Fans des HSV und des FC St. Pauli. Zwei Abos genügen, um alle 34 Spiele plus eine mögliche Relegation und den DFB-Pokal sehen zu können:

Bei Sky bzw. seinem Streaming-Dienst WOW kostet derzeit das günstigste Abo – das „Bundesliga-Paket“ – 29,99 Euro pro Monat im 24-Monats-Abo (danach 45 Euro). Wollen Sie hingegen auch noch den DFB-Pokal sehen, brauchen Sie das „Sport- und Bundesliga-Paket“ für 34,99 Euro monatlich im 24-Monats-Abo (danach 57,50 Euro). Das „Sport“-Paket alleine für 19,99 Euro monatlich im 24-Monats-Abo (danach 34,50 Euro) beinhaltet aus deutscher Sicht nur den DFB-Pokal.

Der Streaming-Anbieter DAZN verlangt für die Bundesliga-Partien am Samstag in der Konferenz das „Super Sports“-Abo für 24,99 Euro im Monat (oder 19,99 Euro monatlich im Jahresabo). Zu sehen sind dort aber nicht die Einzelspiele am Sonntag. Dafür müssen Sie den Tarif „Unlimited“ buchen, der bei DAZN inzwischen 44,99 Euro monatlich kostet (oder 34,99 Euro im Jahresabo).

Wollen Sie also alle HSV- und St. Pauli-Spiele sehen, brauchen Sie bei beiden Anbietern die teurere Variante – und müssten jeden Monat insgesamt 79,98 Euro bezahlen (oder 69,98 Euro, wenn Sie direkt für ein ganzes Jahr im Voraus bezahlen). Sky bietet seinen Kunden derzeit eine Kombi-Möglichkeit an, mit der DAZN auch über den Sky-Receiver hinzugebucht werden kann. Für das Komplett-Paket mit allen Spielen werden hier zwar nur vergünstigte 64,98 Euro monatlich fällig – allerdings verpflichtend in einem 24-Monats-Abo, das sich nach Ablauf auf 102,49 Euro pro Monat erhöht.

Die TV-Kosten für die Bundesliga-Spiele im Überblick

Spiele Abo Tarif monatliche Kosten Laufzeit Bundesliga (nur Freitag/Samstag) Sky „Bundesliga“ 29,99 € (1.-24.)

45,00 € (ab 25.) 24 Monate Bundesliga (nur Freitag/Samstag)

+ DFB-Pokal Sky „Sport und Bundesliga“ 34,99 € (1.-24.)

57,50 € (ab 25.) 24 Monate nur DFB-Pokal Sky „Sport“ 19,99 € (1-24.)

34,50 € (ab 25.) 24 Monate Bundesliga (nur Samstags-Konferenz) DAZN „Super Sports“ 19,99 € (Jahr)

24,99 € (Monat) 12 Monate

– Bundesliga (nur Sonntag) DAZN „Unlimited“ 34,99 € (Jahr)

44,99 € (Monat) 12 Monate

– Bundesliga komplett Sky + DAZN „Bundesliga“ (Sky)

plus „Unlimited“ (DAZN) 64,98 € (Jahr)

74,98 € (Monat)



(gilt für 24 Monate,

danach 79,99 € bzw. 89,99 €) ggf. 12 Monate (DAZN) bzw.

24 Monate (Sky) Bundesliga komplett

+ DFB-Pokal Sky + DAZN „Sport und Bundesliga“ (Sky)

plus „Unlimited“ (DAZN) 69,98 € (Jahr)

79,98 € (Monat)



(gilt für 24 Monate,

danach 92,48 € bzw. 102,48 €) ggf. 12 Monate (DAZN) bzw.

24 Monate (Sky)

Insgesamt müssen Sie als HSV- oder St. Pauli-Fan also mindestens knapp 70 Euro monatlich zur Seite legen – und damit etwa 850 Euro pro Saison. Ein teurer Spaß, der insbesondere im Fall von DAZN auch bereits für massive Kritik von Fans und Verbraucherschützern gesorgt hat, als die Streaming-Plattform zu Saisonbeginn ihre Preise noch einmal kräftig anhob. Weitere Preiserhöhungen sind im Laufe der aktuellen Rechteperiode bis 2029 nicht ausgeschlossen.

DAZN, Sky & Co.: Noch teurer wird’s mit Champions League

Noch teurer wird es allerdings ohnehin, sollten der HSV oder St. Pauli international spielen. Das ist sportlich aktuell zwar unrealistisch, bis 2029 aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Im Europapokal werden nämlich noch einmal zusätzliche Abos fällig, da sich die Spiele der Champions League, Europa League und Conference League sogar auf drei verschiedene Anbieter verteilen. Und zwei davon sind in den Bundesliga-Abos noch gar nicht abgedeckt.

Amazon Prime zeigt ausgewählte Spiele der Champions League. Hier ist Reporterin Cayana Adjei-Freeman gerade im Interview mit BVB-Trainer Niko Kovac. IMAGO / Team 2c Amazon Prime zeigt ausgewählte Spiele der Champions League. Hier ist Reporterin Cayana Adjei-Freeman gerade im Interview mit BVB-Trainer Niko Kovac.

In der Champions League zeigt DAZN den Großteil der Partien. Dazu gehören alle Begegnungen am Mittwoch sowie alle bis auf ein Spiel pro Woche am Dienstag. Zu sehen sind sie einzeln und in der Konferenz. Ein Topspiel jede Woche dienstags läuft hingegen bei Amazon Prime Video. Insgesamt werden dort 17 Partien übertragen. Im Free-TV läuft einzig das Finale – im ZDF. Europa League und Conference League sind vollständig bei RTL zu sehen, wobei der Privatsender die Spiele nur teilweise im Free-TV zeigt und teilweise in seinem Pay-TV-Abo RTL+.

Die TV-Rechte im Europapokal im Überblick

Champions League (Dienstag) : Amazon Prime Video (ein Topspiel pro Woche) bzw. DAZN (alle anderen)

: Amazon Prime Video (ein Topspiel pro Woche) bzw. DAZN (alle anderen) Champions League (Mittwoch) : DAZN

: DAZN Europa League: RTL bzw. RTL+

RTL bzw. RTL+ Conference League: RTL bzw. RTL+

Sollte also der Fall eintreten, dass der HSV oder der FC St. Pauli international spielt, bräuchten Sie neben den Abos für die Bundesliga und den DFB-Pokal einen dritten Anbieter. Bei der Europa League und der Conference League wäre das RTL+, das derzeit monatlich 9,99 Euro (mit Werbung) bzw. 12,99 Euro (ohne Werbung) kostet. Für die Champions League sind die Partien bei DAZN bereits im Tarif „Unlimited“ enthalten, für die Topspiele bei Amazon Prime Video braucht es ein weiteres Abo für aktuell 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 pro Jahr.

Die TV-Kosten für die Europapokal-Spiele im Überblick

Spiele Abo Tarif monatliche Kosten Laufzeit Champions League (fast alle Spiele) DAZN „Unlimited“ 34,99 € (Jahr)

44,99 € (Monat) 12 Monate

– Champions League (nur 17 Topspiele) Amazon „Amazon Prime Video“ 7,49 € (Jahr)

8,99 € (Monat) 12 Monate

– Champions League komplett DAZN + Amazon Prime „Unlimited“ (DAZN) plus „Amazon Prime Video“ (Amazon) von 42,48 € (beide Jahr) bis 53,98 € (beide Monat) 12 Monate

– Europa League RTL+ „RTL+ Premium“ 9,99 € (Werbung)

12,99 € (werbefrei) – Conference League RTL+ „RTL+ Premium“ 9,99 € (Werbung)

12,99 € (werbefrei) – Kompletter Europapokal DAZN + Amazon Prime + RTL „Unlimited“ (DAZN) plus „Amazon Prime Video“ (Amazon) plus „RTL+ Premium“ (RTL+) von 52,47 € (beide Jahr; mit Werbung) bis 66,97 € (beide Monat, ohne Werbung) ggf. 12 Monate (DAZN/Amazon)

Natürlich muss man berücksichtigen, dass sich die Preise ändern können (Stand: 22. April 2026). Von den aktuellen Angeboten ausgehend, lässt sich dennoch eine Mindest-Summe errechnen, die Sie nach aktuellem Stand für den kompletten Live-Sport ausgeben müssen. Denn klar ist: Wollen Sie alle Spiele der Bundesliga, des DFB-Pokals und des internationalen Wettbewerbs live verfolgen, brauchen Sie in jedem Fall vier Abos: Sky, DAZN, Amazon Prime und RTL+.

Rechnung: So viel kostet Live-Fußball für Sie jeden Monat

Wenn wir davon ausgehen, dass Sie sich überall für den günstigsten Tarif entscheiden, sieht Ihre monatliche Rechnung als HSV- oder St. Pauli-Fan dann wie folgt aus:

34,99 € für Sky („Sport und Bundesliga“-Paket für Bundesliga und DFB-Pokal)

34,99 € für DAZN („Unlimited“-Jahrestarif für Bundesliga und Champions League)

69,98 € Mindestkosten pro Monat für alle Bundesliga-Spiele

9,99 € für RTL+ („RTL+ Premium“ mit Werbung für Europa League und Conference League)

7,49 € für Amazon Prime („Amazon Prime Video“-Jahrestarif für Champions-League-Topspiele)

87,46 € Gesamtkosten pro Monat für alle deutschen Live-Spiele

Unterm Strich werden also mindestens knapp 90 Euro jeden Monat für Live-Sport fällig, wenn man alle Spiele der deutschen Bundesliga-Klubs national und international verfolgen möchte. Das macht mehr als 1000 Euro pro Saison. Entscheidet man sich für die teureren Tarife ohne Werbung und mit monatlicher Kündigungsfrist, können es sogar bis zu 101,96 Euro monatlich werden (1.223,52 Euro jährlich). Wer seinen Geldbeutel schonen möchte, muss sich dagegen mit ein paar wenigen Free-TV-Ausstrahlungen oder den Zusammenfassungen (z.B. in der ARD-Sportschau) begnügen.

Immer unter Beobachtung: St. Pauli-Profi Manolis Saliakas im Visier der TV-Kameras WITTERS Immer unter Beobachtung: St. Pauli-Profi Manolis Saliakas im Visier der TV-Kameras

Dass in Zukunft noch weitere Plattformen und damit noch mehr Abos hinzukommen, ist indes sehr wahrscheinlich. Im Frauenfußball und in der 3. Liga besitzt die Telekom bzw. Magenta TV einen Großteil der TV-Rechte, die Champions League der Frauen läuft bei Disney+. Mit Dyn gibt es einen führenden Anbieter im Handball-Bereich, Sportdeutschland.tv zeigt Randsportarten aller Art. International konkurriert zudem Netflix immer mehr bei Sport-Übertragungen mit, zeigt neben Boxkämpfen nun auch die Frauen-WM 2027 live. Bei Apple TV läuft künftig außerdem die Formel 1. Und erst vor wenigen Tagen hat der DFB angekündigt, ab Mai einen eigenen Pay-TV-Sender für Spiele der Nachwuchs-Nationalmannschaften zu etablieren.