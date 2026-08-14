Eigentlich lief der Vertrag der Moderatorin noch bis 2027. Nun beendete sie ihn aber vorzeitig.

Laura Wontorra verlässt DAZN und wechselt komplett zur RTL-Gruppe. Die 37 Jahre alte Moderatorin hat nach Informationen der dpa ihren bis 2027 laufenden Vertrag beim Streamingdienst vorzeitig beendet. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

DAZN wollte sich zu Details nicht äußern, verabschiedete die Reporterin jedoch in den sozialen Medien. „Nach vielen gemeinsamen Jahren heißt es Abschied nehmen“, schrieb der Pay-TV-Anbieter unter anderem bei Instagram.

„Danke für unzählige besondere Momente und eine großartige gemeinsame Zeit – vor und hinter der Kamera.“ DAZN sieht sich bereits nach einer Nachfolge um.

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RTL und Wontorra-Management schweigen

RTL wollte sich zu dem Komplett-Wechsel der Sportjournalistin nicht äußern. „Wir kommentieren grundsätzlich keine Spekulationen“, sagte eine Sprecherin. Auch das Management von Wontorra wollte sich zu dem Wechsel nicht äußern.

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Wontorra ist bereits für RTL tätig, soll nun aber mehr Aufgaben bei der Sendergruppe übernehmen, die zuletzt den Pay-TV-Sender Sky gekauft hatte. Seit 2025 moderiert sie unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei RTL.

WM-Ausflug mit MagentaTV

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Bereits seit der Saison 2017/18 arbeitete Wontorra in verschiedenen Sportformaten für den Kölner Sender. Im Sommer war die Moderatorin zudem für den Bezahlsender MagentaTV bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im Einsatz.

Bei der RTL-Gruppe soll Wontorra mehr Free-TV-Präsenz bekommen. Das Unternehmen hatte Sky Deutschland im Juni übernommen und sich damit zusätzliche Sportrechte gesichert. RTL zeigt in der kommenden Saison im frei zugänglichen Fernsehen unter anderem zusätzliche Spiele der Bundesliga und des DFB-Pokals. (dpa)