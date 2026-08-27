Meister Bayern kassiert dreimal so viel wie Neuling Elversberg. Wie die Gelder verteilt werden – und womit der HSV jetzt planen kann.

Wenn an diesem Wochenende die Bundesliga startet, weiß jeder der 18 Klubs, wie viel TV-Geld er selbst und wie viel die Konkurrenz bekommt. Der HSV steigert sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg und ist nicht mehr Schlusslicht.

Klar ist: Die Spanne bleibt verdammt groß! So darf Meister Bayern München mit 92.306.774 Euro rechnen, Neuling Elversberg mit lediglich 31.174.826 Euro.

Die Klubs erhalten vor dem Saisonstart von der Zentrale der Bundesliga in Frankfurt die Übersicht der sogenannten Auskehrungen, die der „DPA“ und „Sport Bild“ vorliegen. Trotz der genauen Angaben hinter handelt es sich nicht um die exakten Summen, die bis zum Ende der Saison in Tranchen ausgezahlt werden.

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TV-Gelder: Bayern bekommt dreimal so viel wie Elversberg

Das liegt vor allem daran, dass der vierprozentige Anteil im Verteilerschlüssel der nationalen TV-Einnahmen für die Einsatzzeiten der in Deutschland ausgebildeten U23-Spieler erst nach Abschluss der Saison ausgerechnet werden kann. Auch das Fan- und Medieninteresse wird noch ermittelt.

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An der Größenordnung ändert das gleichwohl nichts. Bayern führt die TV-Geld-Tabelle vor Borussia Dortmund (83,7 Millionen) und Bayer Leverkusen (81,3 Millionen) an. Dass Bayer trotz Platz sechs in der Bundesliga-Tabelle 2025/26 im TV-Ranking auf dem dritten Platz liegt, hängt mit den Erfolgen der vorherigen Jahre zusammen. Es folgen Frankfurt (77,1 Millionen), Leipzig (72,9 Millionen), Freiburg (71,8 Millionen) und Stuttgart (66,0 Millionen).

HSV kassiert in der Saison 2026/27 über 40 Millionen Euro

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Der HSV, der im Vorjahr als Aufsteiger mit nur 31,4 Millionen Euro am wenigsten kassiert hat, darf sich in der Saison 2026/27 auf 40.050.187 Euro aus dem Top freuen. Er belegt damit Kohle-Rang 15 vor den Aufsteigern Paderborn (37,2 Millionen), Schalke (35,7) und eben Elversberg.

Direkt vor den Hamburgern steht Rivale Werder Bremen (47,6). Der damalige Mitaufsteiger Köln liegt auf Rang 13 (47,9 Millionen). Alle anderen Mitbewerber stehen jenseits der 50-Millionen-Euro-Grenze.

In den komplizierten Verteilungsschlüssel fließen zu 43 Prozent die Leistungen vorheriger Spielzeiten ein. 50 Prozent der TV-Erlöse werden an die Klubs gleichmäßig ausgezahlt. Diese Verteilung der Erlöse aus der Zentralvermarktung gilt bis 2028/29.

Wolfsburg kassiert in der 2. Liga am meisten – Cottbus am wenigsten

Das Verhältnis von 1. zu 2. Bundesliga beträgt 80 zu 20 Prozent. Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg kommt als Zweitligist immerhin noch auf rund 24,137 Millionen Euro. Schlusslicht im TV-Geld-Ranking der 2. Bundesliga ist Aufsteiger Energie Cottbus mit etwa 7,479 Millionen Euro.

Der Großteil des verteilten Geldes stammt aus den nationalen Medien-Einnahmen von insgesamt 1,121 Milliarden Euro pro Saison. Ab dieser Saison werden davon 50 Millionen Euro für zentrale Investitionen der Bundesliga abgezogen. (dpa/la)