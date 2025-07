Ist die Frauen-EM für Deutschland am Samstag zu Ende? Im Viertelfinale gegen Frankreich geht das DFB-Team erstmals bei diesem Turnier nicht als Favorit in eine Partie, ein Weiterkommen gegen die in der Gruppenphase enorm starken Französinnen dürfte zu einer großen Herausforderung werden. Das glaubt auch Friederike „Fritzy“ Kromp, die die Europameisterschaft als ZDF-Expertin begleitet. „Was Frankreich macht, sucht seinesgleichen“, lobt die 40-Jährige den deutschen Gegner in der MOPO – erklärt dann aber, warum die DFB-Auswahl gar nicht mal so chancenlos ist und wie ihr der Einzug ins Halbfinale doch gelingen kann.