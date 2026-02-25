Torwart schießt Möwe vom Himmel – Spieler reagiert sofort

Kuriosum im türkischen Fußball: Während eines Play-off-Spiels einer Amateurliga in Istanbul hat ein Spieler einer Möwe das Leben gerettet – per Herz-Lungen-Massage. Der Vogel war nach einem Abstoß vom Ball in der Luft getroffen worden und zu Boden gestürzt, Gani Catan handelte schnell.

„Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück“, berichtete der Kapitän von Istanbul Yurdum Spor der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Kuriose Szenen bei einem Fußballspiel der türkischen Amateurliga in Istanbul: Ein Möwe wird bei der Partie am Sonntag vom Ball getroffen und fällt vom Himmel. Schnell eilt ein Spieler herbei und setzt eine Herzmassage an. pic.twitter.com/ZPkOm7bKE3 — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) February 23, 2026

Mit Erfolg: Nachdem die Möwe wieder zu atmen begann, trug Catan sie vom Spielfeld zu den Sanitätern, die den Vogel weiter versorgten.

Die Partie aber verlor Catan mit seiner Mannschaft. „Wir haben den Aufstieg verpasst, aber es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg“, sagte Catan.