Nach dem 1:3 des FC Chelsea im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid war Trainer Thomas Tuchel schwer irritiert. „Das war wahrscheinlich die schlechteste erste Halbzeit, seit wir bei Chelsea sind“, sagte er nach der Niederlage am Mittwochabend. „Diese erste Halbzeit war weit entfernt von allen Maßstäben, die wir uns selbst setzen.“

Ein Doppelpack von Karim Benzema (21. Minute/24.) hatte die Gäste aus Spanien binnen vier Minuten 2:0 in Führung gebracht. Der Anschlusstreffer von Kai Havertz vor der Pause brachte kurz Hoffnung, doch nach einem schweren Fauxpas in der Blues-Hintermannschaft stellte erneut Benzema unmittelbar nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

„Wir müssen unser Niveau wieder finden. Ich weiß nicht, wo das geblieben ist seit der Länderspielpause, aber die erste Halbzeit heute war eine Wiederholung der zweiten Halbzeit gegen Brentford“, sagte Tuchel. In der Premier League hatte Chelsea am Wochenende nach einer Führung noch 1:4 gegen den FC Brentford verloren.

Chelsea-Pleite gegen Real: Havertz und Rüdiger im Fokus

Nach der also nun schon zweiten herben Pleite in Folge stehen an der Stamford Bridge auch zwei deutsche Nationalspieler im Fokus, allerdings mit unterschiedlichen Bewertungen. So musste sich Innenverteidiger Antonio Rüdiger am Mittwochabend Kritik vom ehemaligen Chelsea-Akteur Joe Cole gefallen lassen. Rüdiger, dessen Vertrag beim FC Chelsea im Sommer ausläuft, habe sich beim 1:3 im Zusammenspiel mit Keeper Mendy „falsch verhalten“. Und tatsächlich agierte der sonst beinharte Abwehrrecke im Zweikampf gegen Benzema eher zaghaft.

Auf der anderen Seite konnte Kai Havertz seine gute Form bestätigen und traf zum zwischenzeitlichen 1:2 Anschlusstreffer. Für den ehemaligen Leverkusener, der auch dafür sorgt, dass 100-Millionen Mann Lukaku derzeit nur von der Bank kommt, war es der fünfte Treffer in den letzten sechs Einsätzen für die Londoner.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das war Harakiri!” Bayern-Wut nach schmerzhafter Bruchlandung

Mit dem Rückspiel im Bernabeu wollte sich Tuchel derweil noch nicht beschäftigen. „Ich sorge mich mehr um Southampton als um Real Madrid nächste Woche, da liegt mein Fokus“, sagte er. „Wir müssen sicherstellen, dass jeder das hier verarbeitet. Wenn wir weiter so spielen, verlieren wir in Southampton.“ (dpa/pfe)