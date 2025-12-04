Trump-Sprecher: ICE-Festnahmen bei WM-Spielen möglich!

Der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, hat nicht ausgeschlossen, dass Fans bei den Spielen der WM durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen werden. Auf eine entsprechende Frage sagte der Sohn des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters und Anwalts von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani: „Ich kenne den Präsidenten seit 25 Jahren. Der Präsident schließt nichts aus, was dazu beiträgt, die Sicherheit der amerikanischen Bürger zu erhöhen.“

Auf der Pressekonferenz in Washington verglich Giuliani die Abwehr der deutschen Nationalmannschaft mit den Sicherheitsmaßnahmen der USA. Deutschland habe eine sehr, sehr starke Abwehr. „Wir denken gerne, dass ihre Fußball-Abwehr wie die nationale Sicherheit der USA ist, eine starke Abwehr, die sehr schwer zu überwinden ist.“ Giuliani zeigte sich zuversichtlich, dass viele Deutsche zur WM kommen. „Wir wissen, dass die Deutschen überall hinreisen, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Sie werden sicherlich auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft dabei sein. Sie werden wahrscheinlich weit im Turnier kommen.“

Deutsche brauchen kein USA-Visum für die WM

Der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses verwies darauf, dass Deutsche kein Visum für die Einreise brauchen. Deutsche könnten stattdessen online einen sogenannten Esta-Antrag (Electronic System for Travel Authorization) stellen. Das ist ein Programm, bei dem Bürger sich ohne Visum etwa für ihren Urlaub in den Vereinigten Staaten aufhalten können.

Bei der Pressekonferenz musste sich Giuliani vielen Fragen zu möglichen Einreiseproblemen stellen, ob Fans an der Grenze aufgehalten werden, weil sie vielleicht an Protesten teilgenommen hatten oder etwas Kritisches auf Facebook oder X gepostet haben. Der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses ging darauf nicht explizit ein. Er sagte lediglich, es stimme nicht, dass Trump Einwanderer nicht willkommen heiße. Er habe nur gesagt, dass er sicherstellen möchte, dass Menschen legal in die Vereinigten Staaten einreisen könnten. „Auf diese Weise können wir auch sicherstellen, dass die Spiele und andere Veranstaltungen sicher sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Sacken lassen“: War es das für Ann-Katrin Berger im DFB-Tor?

Giuliani kündigte an, dass die Fans, die ein Visum brauchen, damit rechnen könnten, dass ihr Antrag deutlich schneller als normal bearbeitet werde. So mussten Besucher aus Brasilien 2023 noch ein Jahr auf ihr Visum warten, nun seien es zwei Monate. Generell gelte, wer ein Ticket habe, der komme bei der Visavergabe vorn in die Schlange. (dpa/jh)