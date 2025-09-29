Nächstes Tor: Newcastle-Fans feiern Woltemade – der zofft sich mit Arsenal-Star

Auch ein erneutes Kopfballtor von Nick Woltemade hat Newcastle United gegen den FC Arsenal nicht zu einem Punkt gereicht. Der Nationalspieler erzielte beim 1:2 im hart umkämpften Topspiel der Premier League in der 34. Minute das 1:0. In der Schlussphase drehten jedoch der eingewechselte Mikel Merino (84.) und Gabriel (90.+6) die Partie zugunsten der Gunners.

Woltemade war in der 67. Minute ausgewechselt worden und sah die beiden Gegentreffer von der Bank aus. Bei seinem Torjubel verbeugte sich der 1,98 Meter große Angreifer leicht vor den Fans, die ihn lautstark bejubelten. Bei der Auswechslung von Woltemade, der kurz vor Transferschluss für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet worden war, gab es ebenfalls viel Applaus von den Rängen.

Woltemades Privatduell mit Gabriel

„Big Nick trifft erneut im St. James‘ Park“, schrieb der Newcastle United auf der Plattform „X“. Der Kommentator des Live-Spiels bei Sky Sports sagte: „Es ist ein großes, großes Tor für einen großen, großen Mann.“ Bei seiner Heimpremiere im St. James‘ Park vor zwei Wochen hatte der 23-Jährige ebenfalls per Kopf getroffen, was den Magpies zu drei Punkten verholfen hatte.

Die Arsenal-Spieler reklamierten nach dem Tor beim Schiedsrichter ein Foulspiel des Deutschen, der sich vor dem Kopfball mit seinen Händen leicht gegen Gabriel Platz verschafft hatte. Kurze Zeit später beschwerte sich Woltemade wort- und gestenreich bei Gabriel, dass dieser ihn bei einem Zweikampf unfair im Halsbereich angegangen sei. Als der Arsenal-Profi schließlich die Hand zur Versöhnung reichte, schlug Woltemade nicht ein.

VAR kassierte Elfer ein

Arsenal hatte nach einer Viertelstunde Pech, als ein Elfmeterpfiff nach Videobeweis zurückgenommen wurde. Newcastle-Torwart Nick Pope hatte den Ball vor dem Foul an den durchgestarteten Viktor Gyökeres offenbar noch hauchzart mit der Fußspitze gespielt.

Pope zeigte später auch einige spektakuläre Paraden, musste am Ende aber zweimal hinter sich greifen. In der Newcastle-Abwehr machte der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw lange Zeit eine gute Partie. (dpa/sd)