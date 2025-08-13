Trotz WM-Teilnahme: Löw schlägt Job-Angebot aus

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat offenbar eine Anfrage für das Amt als Coach der Fußball-Nationalmannschaft Usbekistans abgelehnt.

Wie dortige Medien und die österreichische Plattform „oe24” übereinstimmend berichteten, soll dem 65-Jährigen ein Angebot des WM-Teilnehmers 2026 vorgelegt worden sein. Löw habe sich allerdings nach einigen Tagen Bedenkzeit gegen ein Engagement im zentralasiatischen Land entschieden, wie die Bild am Mittwoch schrieb.

Usbekistan erstmals für eine WM qualifiziert

Demnach sei es trotz Einschalten der usbekischen Botschaft in Berlin nicht zu einem Treffen mit den Verantwortlichen des Verbandes gekommen. Die Usbeken hatten sich hinter dem Iran als Zweiter ihrer Qualifikationsgruppe erstmals überhaupt für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Das könnte Sie auch interessieren: Löw zeigt sich mit seiner Frau und überrascht mit Aussage zu seiner Zukunft

Löw hatte sich zuletzt eine Rückkehr in den Fußball offengelassen. Insbesondere ein Engagement bei einem potenziellen „WM- oder EM‑Teilnehmer” könne er sich vorstellen, hatte er zu Jahresbeginn dem kicker erzählt. Er fühle sich wieder bereit für eine Trainertätigkeit und werde sich „mit spannenden Optionen beschäftigen”. (sid/hen)