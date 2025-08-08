Trotz Vergewaltigungs-Vorwürfen: 50-Millionen-Star findet neuen Klub

Ghanas Nationalspieler Thomas Partey hat trotz der Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen seine Person einen neuen Verein gefunden. Wie der FC Villarreal am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 32-Jährige vom FC Arsenal zum Champions-League-Teilnehmer aus Spanien und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Partey, dessen Vertrag bei Arsenal im Sommer ausgelaufen war und nicht verlängert wurde, war im Juli von der britischen Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden. Die mutmaßlichen Straftaten gegen drei verschiedene Frauen sollen sich zwischen 2021 und 2022 ereignet haben. Am vergangenen Dienstag wurde der 32-Jährige gegen Kaution freigelassen, am 2. September soll er sich vor dem Londoner Old Bailey Gericht verantworten.

„Unschuldsvermutung“: Villarreal wartet trotz Transfer auf Urteil des Gerichts

Villarreal respektiere das „Grundprinzip der Unschuldsvermutung“, hieß es in der Mitteilung: „Der Spieler beteuert seine Unschuld und weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Der Verein (…) wartet auf die Entscheidung des Gerichts, das die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aufklären wird.“

Partey kam 2020 für rund 50 Millionen Euro von Atlético Madrid nach London. In der vergangenen Saison bestritt er 52 Pflichtspiele für die Gunners und erzielte dabei vier Tore. Für Ghana kommt er seit 2016 auf 51 Länderspiele. (sid/hen)