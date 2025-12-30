Trotz massiver Kritik an hohen Preisen verzeichnet der Weltverband FIFA nach eigenen Angaben ein großes Interesse an Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase habe es Anfragen für mehr als 150 Millionen Eintrittskarten von Fans aus mehr als 200 Ländern gegeben, teilte die FIFA mit. Damit gebe es 30-mal mehr Anfragen als Tickets in dieser Phase zur Verfügung stehen. Dies sei die höchste Nachfrage in der WM-Geschichte – mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen ist es auch die größte Weltmeisterschaft.

Die aktuelle Phase zur Bewerbung läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar (17 Uhr MEZ). Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Anschließend werden die Eintrittskarten durch eine Zufallsziehung vergeben. Es soll noch eine weitere Verkaufsphase geben.

Neue Ticketkategorie für „treue Fans“ bei WM

Die FIFA hatte während der laufenden Verkaufsphase eine neue Ticketpreis-Kategorie für „treue Fans“ bekanntgegeben und damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise reagiert. Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle Spiele des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA vom 11. Juni bis 19. Juli.

Allerdings gibt es die günstigeren Preise nur für eine geringe Anzahl von Karten: Deutschland steht für den Fanblock wie allen anderen Teams acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Zehn Prozent dieser Tickets sind dann nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang. Gegen Curaçao wären es in der Gruppenphase nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds 581 Eintrittskarten, gegen die Elfenbeinküste 395 und gegen Ecuador 632.

Infantino: „Überwältigende Resonanz“

Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hatte den Schritt des Weltverbands begrüßt, aber unter anderem wegen der geringen Zahl der betroffenen Tickets weiter Kritik geübt.

Angesichts der großen Nachfrage rühmte FIFA-Präsident Gianni Infantino nun eine „überwältigende Resonanz leidenschaftlicher Fans“. Diese sei Beweis, „wie beliebt unser Sport auf der ganzen Welt ist“. Er verteidigte die hohen Preise auch gegen die viele Kritik. Entscheidend sei, „dass die daraus generierten Einnahmen dem Fußballsport auf der ganzen Welt wieder zugutekommen“, sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes laut des Portals „The Athletic“ auf dem World Sports Summit in Dubai. „Ohne die FIFA gäbe es nicht in 150 Ländern der Welt Fußball“, behauptete der 55-Jährige: „Fußball gibt es nur dank der Einnahmen, die wir mit und durch die Weltmeisterschaft generieren und die wir weltweit reinvestieren.“ (dpa/hmg)