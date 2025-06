Lewandowski (36) vor Barça-Abschied? Star-Stürmer reagiert

Starstürmer Robert Lewandowski vom spanischen Meister FC Barcelona hat Spekulationen um einen möglichen Abschied im Sommer frühzeitig zurückgewiesen.

Ein Wechsel sei für ihn „überhaupt kein Thema. Ich bleibe auf jeden Fall in der nächsten Saison. Ich habe aktuell nur Barcelona im Kopf“, sagte der 36-Jährige der „Bild am Sonntag“.

Zuletzt waren vereinzelt Gerüchte kursiert, Lewandowski könne Barcelona verlassen. Der Klub des deutschen Trainers Hansi Flick will seine Offensive im Sommer stärken, die finanzielle Lage bei Barca ist allerdings angespannt.

Wie lange er noch spielen will, ließ Lewandowski derweil offen. „Physisch fühle ich mich sehr stark“, sagte der Pole, der seit 2022 für die Katalanen aufläuft. Was sein Alter angehe, führe er immer wieder Tests durch: „Aktuell ist mein biologisches Alter bei 30 Jahren. Ich denke, das ist nicht so schlecht. Das entspricht dem, wie ich mich fühle.“ (sid/abl=