Trotz heftiger Fan-Kritik: Darum darf Sané mit zur WM

Julian Nagelsmann hat die WM-Nominierung des in Fankreisen teils harsch kritisierten Leroy Sané verteidigt. Der 30-Jährige sei ein Spieler, der „kontrovers diskutiert wird“, sagte der Bundestrainer bei der Bekanntgabe des WM-Kaders in Frankfurt, weil er manchmal „eine gewisse Ausstrahlung hat“.

Er traue sich aber zu, Sané so zu kitzeln, „dass am Ende der WM deutlich mehr positive Stimmen über ihn fallen als negative“. Der Offensivstar starte „vielleicht erst mal“ in einer Herausforderer-Rolle ins Turnier.

Sané überzeugt Nagelsmann trotz schwieriger Saison

Nagelsmann betonte Sanés positiven Wert für das Teamgefüge. „Er hat eine extrem hohe Anerkennung innerhalb der Mannschaft“, sagte der DFB-Cheftrainer. Auch sportlich hält er den Flügelspieler, der beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul in dieser Saison nur selten überragte, weiter für wertvoll. „Bei uns hat er in den letzten vier Spielen fünf Scorer gesammelt“, diese Quote sei „sehr, sehr gut“, argumentierte Nagelsmann.

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„Er hat natürlich nach wie vor was ganz Besonderes im engen Raum“, führte der Bundestrainer aus. Gegen tief stehende Gegner könne Sané mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Technik im Kombinationsspiel etwas auslösen. In bislang 74 Länderspielen traf der gebürtige Essener 16 Mal. (dpa/sil)