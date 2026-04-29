Trotz Dementi: Ist der Wechsel von Bayern-Star Goretzka jetzt fix?

Nationalspieler Leon Goretzka hat sich offenbar für den italienischen Topklub AC Mailand als neuen Arbeitgeber entschieden. Wie die „Gazzetta dello Sport“ am Mittwoch berichtete, stehen der Tabellendritte der Serie A und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung.

Verhandelt wird laut Medienberichten über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln. In seinen acht Jahren in München gewann Goretzka sieben Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League.

Goretzka zuletzt noch mit Dementi zu Milan-Gerüchten

Goretzka selbst hatte die Milan-Gerüchte nach dem Comeback-Sieg gegen Mainz 05 (4:3), bei dem er als Ersatzkapitän fungierte, noch dementiert. „Ich habe schon viele Sachen darüber gelesen und eigentlich habe ich noch nichts gelesen, was stimmt“, stellte der 69-fache Nationalspieler am Samstag klar. Am Dienstagabend wurde er beim Champions-League-Spektakel gegen PSG (4:5) eingewechselt.

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Mit dem Vorstoß will Milan offenbar Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Rennen um Goretzka ausstechen, der Nationalspieler soll Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri sein. (sid/dj)