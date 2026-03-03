Trotz 8:0-Sieg: Trainer wird nach Pressekonferenz gefeuert

Hoch gewonnen, trotzdem gefeuert: Der amtierende brasilianische Fußball-Meister Flamengo hat kurz nach einem überzeugenden 8:0 gegen die Mannschaft von Madureira seinen Trainer Filipe Luis entlassen. Dies gab der Klub aus Rio de Janeiro auf seiner Vereinsseite bekannt. Luis hatte mit dem Klub seit September 2024 fünf Titel gewonnen, unter anderem im vergangenen Jahr die südamerikanische Copa Libertadores.

Luis wurde offenbar zum Verhängnis, dass Flamengo, das angeblich mit dem höchsten Etat aller brasilianischen Klubs ausgestattet ist, schlecht in die neue Saison der Campeonato Brasileiro Serie A gestartet ist. Aus den ersten drei Spielen holte die Mannschaft nur vier Punkte. Zudem verlor Flamengo die Endspiele um den südamerikanischen Supercup (Recupa Sudamericana) gegen CA Lanus aus Argentinien und den brasilianischen Supercup gegen Corinthians aus Sao Paulo.

Die Entscheidung der Klubführung wurde dem offensichtlich verblüfften Luis von Sportdirektor José Boto mitgeteilt – nur wenige Minuten nach der Pressekonferenz nach dem Einzug ins Finale der Campeonato Carioca, der Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro. Auch Co‑Trainer Ivan Palanco und Fitnesstrainer Diogo Linhares müssen den Klub verlassen. (sid/ea)