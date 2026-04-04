Tritt in den Schritt! Ex-Bundesliga-Star droht lange Sperre

Der Ex-Leverkusener Moussa Diaby (26) hat im Trikot des saudischen Erstligisten Al-Ittihad für einen Eklat gesorgt. Der Franzose sah am Freitagabend nach einem Tritt in den Schritt seines Gegenspielers die Rote Karte. Für Diaby war es bereits der zweite Platzverweis der Saison, ihm droht nun eine lange Sperre.

Diaby stand nach einem Gerangel mit dem Rücken zu Abdulrahman Al-Dakheel, holte dann mit dem linken Fuß aus und traf Al-Dakheel mit der Hacke im Unterleib. Der Referee zog nach kurzem Kontakt mit dem Videoschiedsrichter die Rote Karte.

Diaby spielte in der Bundesliga für Leverkusen

Diaby hatte in seiner Zeit in Leverkusen von 2019 bis 2023 nie Rot und nur einmal Gelb-Rot gesehen. Nach einem Jahr bei Aston Villa spielt er seit Juli 2024 für Al-Ittihad.

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In Leverkusen war Diaby einst der Durchbruch auf internationalem Niveau gelungen. In 172 Einsätzen war er an 96 Treffern beteiligt. (kk/sid)