Trikottausch trotz Klatsche: Leverkusen-Star rechtfertigt sich

Einen Platz für seinen Trostpreis hatte Aleix Garcia noch nicht im Kopf. „Weil ich jetzt noch wirklich wütend bin“, sagte der Doppel-Torschütze von Bayer Leverkusen, der sich nach der Abreibung gegen Paris Saint-Germain (2:7) das Trikot von Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé gesichert hatte. Er habe schon vor dem Spiel danach gefragt, versicherte Garcia, denn: „Nach sieben Gegentoren hätte ich vielleicht nicht mehr darum gebeten.“

Für den französischen Ausnahmekönner hatte Garcia trotz der klaren Niederlage lobende Worte parat. „Für mich ist er der Beste. Er spielt rechts, links, innen, außen“, sagte Leverkusens Mittelfeldspieler.

Dembélé: 100. Pflichtspiel für PSG

Das Trikot sei auch deshalb „etwas ganz Besonderes für mich“. Bayer-Sportchef Simon Rolfes war der Trikottausch nach der Klatsche jedenfalls „ziemlich egal“.

Und Dembélé? Der Topstar des Champions-League-Siegers hatte nicht nur nach Einwechslung sein Comeback gefeiert, in seinem 100. Pflichtspiel für PSG traf er gleich auch wieder. „Ich freue mich“, sagte der Dribbelkünstler, der erstmals seit sechs Wochen wieder auf dem Feld gestanden hatte: „Ich hoffe, dass ich diesen Schwung beibehalten kann. Und ich hoffe, dass ich bald wieder komplett fit auf dem Platz stehen kann.“ (sid/sd)