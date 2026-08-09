Gelungener Auftakt für die deutschen Ajax-Neuzugänge: Marc-André ter Stegen bleibt bei seinem Debüt ohne Gegentor, Julian Brandt trifft spät zum Sieg. Für beide beginnt das Abenteuer Amsterdam damit nach Maß.

Perfekter Start für Marc-André ter Stegen, Premierentreffer für Julian Brandt: Die beiden deutschen Neuzugänge haben Ajax Amsterdam beim 2:0 (0:0) gegen PEC Zwolle entscheidend mitgeprägt. Während ter Stegen bei seinem Debüt ohne Gegentor blieb, sorgte Brandt spät für den Endstand.

Marc-André ter Stegen hat bei Ajax Amsterdam einen Einstand nach Maß gefeiert. Der 34-Jährige stand beim Saisonauftakt der Eredivisie gegen PEC Zwolle direkt in der Startelf und blieb beim 2:0-Erfolg ohne Gegentor.

Ter Stegen mit starker Premiere in der ersten Hälfte

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Viel zu tun bekam der 44-malige deutsche Nationaltorhüter zwar nicht, einmal musste er aber entscheidend eingreifen. In der 34. Minute parierte ter Stegen aus kurzer Distanz einen Kopfball von Tobias Sommer stark mit dem linken Arm und hielt damit das 0:0 fest.

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Nach einer insgesamt schwachen ersten Halbzeit bekam Ajax nach der Pause zunehmend mehr Kontrolle. Begünstigt wurde das durch die Rote Karte gegen Zwolles Sherel Floranus, der nach einer rüden Grätsche in der 57. Minute vom Platz musste.

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Brandt trifft bei Ajax-Premiere in der Liga

Vier Minuten später kam Julian Brandt ins Spiel. Der frühere Dortmunder, der nach sieben Jahren beim BVB dauerhaft nach Amsterdam gewechselt war, setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

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Zuvor hatte Jorthy Mokio, ebenfalls eingewechselt, Ajax in der 76. Minute in Führung gebracht. In der fünften Minute der Nachspielzeit kombinierte sich Brandt mit einem feinen Doppelpass durch und traf zum 2:0-Endstand. Für den Offensivspieler war es beim zweiten Pflichtspieleinsatz sein erstes Tor für Ajax.

Ter Stegen hofft auf dauerhaft Spielpraxis

Ter Stegen war erst wenige Tage zuvor für ein Jahr vom FC Barcelona nach Amsterdam ausgeliehen worden. Bei den Katalanen hatte der frühere Gladbacher unter Hansi Flick seinen Stammplatz verloren und zuletzt keine sportliche Perspektive mehr.

Bereits im Winter hatte sich ter Stegen deshalb an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis zu sammeln. Dort zog er sich jedoch schon im zweiten Spiel eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch seine WM-Teilnahme verhinderte.

In Barcelona besitzt ter Stegen noch einen Vertrag bis 2028. Für die Saison in Amsterdam hat er deshalb ein klares Ziel formuliert: möglichst regelmäßig auf dem Platz zu stehen. (dpa/sid/mp)