„Ein Fiebertraum“: Traumlos für HEBC! Hamburger Pokalsieger empfängt Dortmund

Der Jubel war groß im Vereinsheim in der Tornquiststraße. Als Deniz Aytekin das Los mit dem lila-weißen Logo des HEBC zog, war die Spannung groß. Dann zog die Schiedsrichter-Legende den absoluten Knaller. Borussia Dortmund war hinter der Profi-Kugel versteckt. Damit sichert sich der Sieger des Hamburger Lotto-Pokals ein absolutes Traumlos. „Weltklasse“, jubelte Trainer Philipp Obloch. Gespielt wird eigentlich zwischen dem 21. und 24. August. Da der BVB aber am 22. August im Supercup gegen den FC Bayern München spielt, wird die Partie am 1. oder 2. September stattfinden und es winkt sogar eine Liveübertragung im Free-TV. Wo der HEBC den Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer empfängt, ist völlig offen.

„Ein Fiebertraum“, jubelte HEBC-Verteidiger Jorma Eggers: „Das muss erstmal ein paar Tage sacken. Was passiert hier gerade im Verein?“ Nur wenige Wochen nach dem Triumph im Finale des Lotto-Pokals gegen Vorwärts Wacker Billstedt das nächste Highlight. „Wir spielen seit Jahren zusammen. Wenn es einen Fußballgott gibt, dann hat er uns zu recht belohnt“, jubelte Eggers weiter, nachdem das Los gezogen wurde.

HEBC gegen Dortmund im Volksparkstadion?

Die Hamburger Vertreter waren in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt gesegnet mit Traumlosen in der ersten DFB-Pokalrunde, auch wenn Eintracht Norderstedt mit dem FC St. Pauli in der vergangenen Saison sicherlich zufrieden war. Aber auch Greuther Fürth oder die nicht für eine spannende Fanszenen bekannten Klubs RB Leipzig und VfL Wolfsburg waren schon zugelost worden.

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Das interessiert die Eimsbütteler nun wahrlich nicht. Borussia Dortmund ist nach dem FC Bayern München das absolute Traumlos. Entsprechend kannte der Jubel im Klubheim, wo der Verein die Auslosung zeigte, keine Grenzen mehr. Nicht auszuschließen, dass HEBC die Schwarz-Gelben sogar im Volksparkstadion empfängt. Das tat Phoenix Lübeck in der ersten Runde 2024/25 ebenfalls, musste sich dem Favoriten im Volkspark mit 1:4 geschlagen geben. Ob es wieder zu einem Spiel in der größten Hamburger Arena kommen wird, ist aber völlig offen. Ligamanager Stilianos Vamvakidis dazu: „Wir müssen gucken, wie groß die Bereitschaft der Dortmunder Fans ist, unter der Woche nach Hamburg zu kommen.“