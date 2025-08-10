Traueranzeige für Frank Mill sorgt für Wirbel – DFB-Boss Rettig entschuldigt sich

Der Tod von Torjäger Frank Mill hat viel Trauer im deutschen Fußball ausgelöst. Eine Würdigung des DFB sorgt im Nachgang für viel Unverständnis.

Wegen einer Traueranzeige für den in der vergangenen Woche gestorbenen früheren Weltmeister Frank Mill hat sich der Deutsche Fußball-Bund Ärger mit Fans von Rot-Weiss Essen eingehandelt.

DFB versäumte die Erwähnung von Rot-Weiss Essen

In einer Anzeige des DFB in regionalen Zeitungen sind Mills Erfolge und seine früheren Vereine Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf erwähnt – nicht aber sein Heimatklub Essen.

Der DFB hat sich inzwischen nach Angaben von Mediendirektor Steffen Simon für den „ärgerlichen Fehler“ entschuldigt. „Natürlich hätte Frank Mills Ausbildungsverein Rot-Weiss Essen in unserem Nachruf eine entsprechende Würdigung finden müssen. Wir bitten, diesen Fehler in aller Form zu entschuldigen“, sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig der „Bild“, die wie die „WAZ“ zuerst über den Vorgang berichtet hatte.

Mill war als 14-Jähriger zu Rot-Weiss Essen gewechselt. An der Hafenstraße entwickelte er sich zum Torjäger und schoss 1980/81 in der 2. Liga 41 Tore. In den sozialen Medien äußerten Anhänger des Traditionsklubs ihren Unmut über den Fauxpas des DFB. (dpa/pmk)