Er wurde nur 49 Jahre alt: Griechenland trauert um Ex-Nationspieler

Der griechische Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Paraskevas Antzas. Wie sein langjähriger Klub Olympiakos Piräus mitteilte, starb Antzas am Montag im Alter von nur 49 Jahren. Antzas litt unter der Nervenkrankheit ALS.

Als Innenverteidiger wurde Antzas sieben Mal Meister mit Olympiakos, für Griechenland bestritt er ab 1999 26 Länderspiele. Zum legendären Team, das 2004 unter Otto Rehhagel Europameister wurde, gehörte er nicht. Sein einziges großes Turnier war die EM 2008, bei der die Griechen nach der Vorrunde ausschieden. (dpa/sil)