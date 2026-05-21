Trauer in Rostock: Hansa-Fan (37) nach Tribünensturz gestorben

Drittligist Hansa Rostock und seine Fans tragen Trauer: Ein Anhänger der Kogge ist fünf Tage nach seinem Sturz von einer Tribüne im letzten Saisonspiel beim 1. FC Saarbrücken (4:3) seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte der Verein unter Berufung auf die Familie des verstorbenen Fans mit.

„Wir trauern gemeinsam mit der gesamten weiß-blauen Familie. In solchen Momenten spielt Fußball keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen von uns“, schrieb der FC Hansa auf seiner Vereinshomepage.

Sturz in Saarbrücken: Hansa Rostock trauert um Fan

Angaben der „Bild“zufolge geht die Polizei nach ihren bisherigen Ermittlungen von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Demnach ergab die Auswertung von Videoaufzeichnungen sowie Aussagen von Zeugen, dass der 37-jährige Hansa-Fan kurz vor dem Abpfiff auf den Zaun der Gästetribüne geklettert war, am oberen Rand der Ränge jedoch das Gleichgewicht verlor und dadurch in die Tiefe stürzte.