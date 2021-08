Transfersommer nimmt Fahrt auf: So ist der Stand bei Sancho, Havertz und Kruse

Sie hatten es ja alle miteinander geahnt. Der Sommer könnte zäh werden, Corona und die Folgen wirken sich auf den Transfermarkt aus. Schon in Kürze aber könnten die ersten Dominosteine kippen und anschließend eine Welle von Transfers in Gang bringen.

Viel fehlt nun nicht mehr, so heißt es in England. Wobei der Begriff viel dann doch dehnbar ist, denn in den Verhandlungen um Jadon Sancho soll es noch um läppische 20 Millionen Pfund gehen, so berichtet es der „Telegraph“. Mindestens 100 Millionen Pfund (etwa 110 Millionen Euro) wolle Borussia Dortmund auch weiterhin für seinen 20 Jahre alten Ausnahmestürmer erhalten. Manchester United, so die Tendenz, wird dem BVB diesen Wunsch erfüllen und frisches Geld in den Markt schießen.

Wachwechsel in Bremen? Für den umworbenen Milot Rashica könnte Max Kruse (l.) zu Werder zurückkehren. imago images / Nordphoto Foto:

Werder Bremen wird zu einem der Hauptakteure auf dem Transfermarkt

Eine Summe, die in diesem Sommer nicht allzu oft für einen einzigen Transfer fließen dürfte. Auch deshalb hält der Sancho-Deal die Liga in Atem. Wie auch das Treiben rund um Werder Bremen. Ausgerechnet die Norddeutschen, die sich erst in der Relegation den Klassenerhalt sicherten, könnten nun zu einem der größten Strippenzieher des Sommers werden.

Vor allem zwei Namen beherrschen momentan die Diskussionen an der Weser. Natürlich der von Max Kruse (32), dem verlorenen Sohn, der Fenerbahce Istanbul verlassen hat und ablösefrei ist. Verbrieft ist auch das Interesse von Union Berlin. In Bremen aber wägen sie ab, ob Kruse nach seinem unglücklichen Türkei-Abstecher nochmal in die Form kommen kann, in der er Werder vor Jahresfrist verließ.

Bremen erhofft sich eine Ablöse von 25 Millionen Euro für Rashica

Und dann ist da ja auch noch die Hängepartie mit Milot Rashica (24). 15 Millionen Euro plus Zuschläge in Höhe von drei Millionen bot RB Leipzig für Bremens Angreifer. Das war und ist Werder zu wenig, 25 Millionen sollten es schon sein. Sollte der als Interessent geltende AC Mailand wirklich mitmischen, könnte der Preis für Rashica in die Höhe schnellen. Wenn nicht, wird Werder – das quasi zum Verkauf gezwungen ist – seine Forderungen drosseln müssen.

Alles klar ist zwischen Kai Havertz (19) und Chelsea, das nun mit Bayer Leverkusen um die Ablöse feilscht, die zwischen 80 und 90 Millionen Euro liegen dürfte. Definitiv im Bayer-Dress würde Havertz aber noch in der K.-o.-Runde der Europa League (ab 21.8.) spielen, sollte Leverkusen diese erreichen.