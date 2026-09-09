Transfer-Wirbel um Werder-Star: HSV-Rivale bleibt auf Bank-Stürmer sitzen

Eigentlich schien Werder Bremen einen Abnehmer für Dawid Kownacki gefunden zu haben, doch der sprang plötzlich wieder ab.

Dawid Kownacki bleibt beim HSV-Rivalen Werder Bremen – zumindest vorerst. Ursprünglich war geplant, dass der Stürmer noch den Verein verlässt. Ziel war der polnische Erstligist Pogon Stettin. Wechsel ins Nachbarland sind noch bis Mittwochnacht um 23.59 Uhr möglich. Nach bereits fortgeschrittenen Gesprächen, nimmt der Verein nun aber Abstand von einer Verpflichtung des 29-jährigen Angreifers. Das berichten mehrere polnische Medien übereinstimmend. Die Chance einen Abnehmer zu finden schwindet – ist dennoch nicht aussichtslos.

Die Konkurrenz im Sturmzentrum bei Werder ist groß. Neben den Neuzugängen Niclas Füllkrug (33), Cedric Itten (29) und Kenny Quetant (20) stehen Daniel Thioune auch noch die Eigengewächse Salim Musah (20) und Keke Topp (22) zur Verfügung. „Wir können ihm keine Spielzeit garantieren“, sagte der Werder-Coach noch in der vergangenen Woche.

Droht jetzt ein Kownacki-Verbleib bei Werder Bremen?

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Pogon Stettin und Werder Bremen waren sich grundlegend einig über einen Transfer des 29-jährigen. Auch mit Kownacki selbst – der wohl auch auf Gehalt verzichtet hätte – gab es eine maßgebliche Einigung. Nun nimmt der Ostseeklub Abstand von einer Verpflichtung. Der dem Verein nahestehende Journalist Dominik Markiewicz äußerte sich so: „Es liefen zwar Gespräche, aber der Verein blieb skeptisch, ob das hohe Gehalt auch zu Toren führen würde. Schließlich entschied sich der Klub gegen einen Transfer.“

Daniel Thioune und Dawid Kownacki arbeiteten bereits in Düsseldorf zusammen. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Der finanziell Klamme Nordklub bleibt somit weiter auf dem Gehalt von Kownacki sitzen. Rund eine Millionen Euro jährlich bezieht der Stürmer mit polnischer Herkunft. Einst ablösefrei von Fortuna Düsseldorf gekommen, pocht Werder darauf, den glücklosen Angreifer noch in diesem Sommer andersweitig endgültig unterbringen zu können.

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Weitere polnische Erstligisten seien wohl an Kownacki interessiert. Allzu lange Zeit bleibt dahingehend allerdings nicht. In Europa sind Lediglich die Transferfenster in Polen (9.9), Slowakei (13.9.), Griechenland (15.9.) und Serbien (18.9.) sind noch geöffnet und bieten die Möglichkeit eines späten Abgangs. (lat)