Transfer-Wahnsinn! Liverpool schnürt 140-Millionen-Euro-Paket für Frankreich-Star

Bei der WM kam Bradley Barcola (2. v. r.) an der Seite der Superstars Michael Olise, Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé für Frankreich zum Einsatz. IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool steht vor einer weiteren kostspieligen Verpflichtung seiner hochkarätig besetzten Offensive um Nationalspieler Florian Wirtz. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der französische Nationalspieler Bradley Barcola von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an die Merseyside wechseln. Liverpool soll sich die Dienste des 23-Jährigen, der bei PSG einen Vertrag bis 2028 besitzt, inklusive Boni stolze 140 Millionen Euro kosten lassen.

„Wie Sie wissen, versuchen wir, für diese Position jemanden zu verpflichten, und wie Sie ebenfalls wissen, können wir nicht über Spieler sprechen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht bei uns unter Vertrag stehen“, sagte Liverpools Teammanager Andoni Iraola am Donnerstag über einen möglichen Barcola-Transfer: „Es ist jedoch offensichtlich, dass wir versuchen, die Lücke zu schließen, da uns dort schlicht die personellen Alternativen fehlen. Ich hoffe, dass wir bald gute Nachrichten haben werden, aber soweit sind wir noch nicht.“

Barcola war für Frankreich bei der WM im Einsatz

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Barcola spielte 28-mal für Frankreich (sechs Tore) und gehörte auch bei der WM zum Kader von Les Bleus. Auf dem Weg zu Platz vier stand er in allen acht Spielen auf dem Platz und erzielte drei Tore.

Liverpools Offensive ist schon ohne ihn überaus prominent besetzt. Neben Wirtz und dem früheren Leipziger Dominik Szoboszlai stehen Iraola unter anderem Topspieler wie Cody Gakpo, Alexander Isak oder der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké zur Verfügung. Letzterer fällt wegen eines Achillessehnenrisses aber noch monatelang aus. (sid)