Mehrere internationale Klubs jagen Karim Coulibaly, dessen Wechsel für frische Kohle in Bremen sorgen soll. Schließlich müsste demnächst vielleicht das Gehalt von Niclas Füllkrug gestemmt werden.

Frische Transfer-Kohle für Werder in Aussicht? Im Rennen um das 19-jährige Bremer Juwel Karim Coulibaly gibt es neue Mitstreiter. Derweil rückt eine besondere Rückkehr nach Bremen näher.

Sporting Lissabon und Nottingham Forest sollen am ehemaligen HSV-Jugendspieler Coulibaly interessiert sein. Laut dem „Sky Italia“-Journalisten Luca Bendoni strecken beide Vereine ihre Fühler nach dem Innenverteidiger von Werder aus. Laut des Sky-Transferexperten Florian Plettenberg sei auch der neue Klub von HSV-Eigengewächs Fabio Baldé, Racing Straßburg, in den Transfer-Kampf eingestiegen.

Doch Sporting, Nottingham und Racing sollen mit ihrem Interesse nicht alleine sein. Auch weitere, nicht namentlich genannte, Klubs sollen Coulibaly in ihr Team holen wollen. Kein Wunder: Mit 18 Jahren, drei Monaten und sieben Tagen ist er der jüngste Bremer Torschütze in der Bundesliga. Um einen Transfer voranzutreiben, wechselte Coulibaly erst kürzlich seinen Berater. Der Ex-HSVer wünscht sich einen Transfer noch diesen Sommer.

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Werder Bremen: Mehrere Klubs jagen Ex-HSV-Talent Karim Coulibaly

Für den deutschen U21-Nationalspieler, dessen Marktwert laut „transfermarkt.de“ bei 28 Millionen Euro liegt, soll Werder zwischenzeitlich 45 Millionen Euro Ablöse gefordert haben. Mittlerweile sei eine Einigung für einen Transfer des Linksfuß bereits bei „nur“ 30 Millionen Euro möglich, wird berichtet.

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Karim Coulibaly im HSV-Trikot beim Spiel in der A-Junioren-Bundesliga gegen RB Leipzig im Februar 2024. IMAGO / Hanno Bode

Nicht nur der gebürtige Oldenburger, der von 2018 bis 2024 in der Jugend des HSV spielte, wäre von einem schnellen Wechsel begeistert. Auch der finanziell belastete Bundesligist ist an einem fixen Coulibaly-Verkauf interessiert. Der Großteil der Summe würde direkt in frisches Personal reinvestiert werden.

Neu bei Werder: Dinkci absolviert Medizincheck

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Die ersehnte Verstärkung für den lahmenden Werder-Angriff fuhr am Montag schonmal in einem dicken Geländewagen vor. Während viele Fans auf die Rückkehr von Niclas Füllkrug hoffen, war es allerdings erst einmal „nur“ Eren Dinkci, der am Osterdeich Station machte. Medizincheck für den gebürtigen Bremer, dessen Verpflichtung nur noch Formsache ist.

Bei der möglichen Rückholaktion von Niclas Füllkrug sind die Bosse von Werder Bremen derweil noch am Verhandlungstisch gefordert.

Eren Dinkci (r.) im Zweikampf mit dem ehemaligen Werderaner Romano Schmid. WITTERS

„Spektakuläre Wende bei Füllkrug“, titelte die „Bild“ und berichtete vom Interesse der Grün-Weißen an einem Deal mit dem Bremer Fan-Liebling, der bei West Ham United trotz eines Vertrags bis 2028 auf dem Abstellgleis steht. Die Ablöse für Füllkrug, der in Bremen seinerzeit zum Nationalspieler aufstieg, dürfte nach holprigen Jahren im Bereich des Machbaren liegen. Zum Knackpunkt könnte die Gehaltsfrage werden. Das Geld eines Coulibaly-Transfers könnte dabei helfen.

Niclas Füllkrug soll zurück nach Bremen kommen

Neu sind die Gerüchte um „Fülle“ nicht. Schon unmittelbar nach der zurückliegenden Seuchen-Saison kursierte das Thema bei den Norddeutschen. Der „kicker“ schrieb ungeachtet des unmittelbar bevorstehenden Dinkci-Transfers, der wohl auf Leihbasis für ein Jahr vom SC Freiburg an die Weser zurückkommt, nun von einer „positiven Tendenz“ in der Füllkrug-Frage. „Rückkehr zu Werder nimmt Fahrt auf“, heißt es.

Niclas Füllkrug jubelt nach dem 1:0 mit der AC Mailand gegen Inter Mailand. WITTERS

„Es ist kein Geheimnis, dass wir noch einen weiteren Stürmer verpflichten wollen, wo wir vielleicht dann auch nachgewiesene Qualität dazubekommen“, sagte Werders Trainer Daniel Thioune nach der verpatzten Pflichtspiel-Generalprobe gegen den französischen Erstligisten AJ Auxerre (0:1). Seinem Team „fehlt im letzten Drittel dann einfach noch mal diese Abschlussqualität“.

Es ist kein Geheimnis, dass wir noch einen weiteren Stürmer verpflichten wollen, wo wir vielleicht dann auch nachgewiesene Qualität dazubekommen. Daniel Thioune

Eine dritte Spielzeit bei Werder?

Füllkrug - allein der Name lässt die Herzen der Werder-Fans höher schlagen. Erinnerungen werden wach an glorreiche Tage. 19 Mal traf der Angreifer in der Zweitliga-Saison 2021/22 und trug seinerzeit maßgeblich zur Bundesliga-Rückkehr bei.

Im Oberhaus avancierte Füllkrug mit 16 Treffern dann gar zum Torschützenkönig, wurde Nationalspieler und wechselte zu Borussia Dortmund, von wo aus es ihn ein Jahr danach für 27 Millionen Euro nach England verschlug. Nach rund sechs Monaten folgte eine Leihe zum AC Mailand.

Nun mit 33 Jahren könnte Füllkrugs Weg zum dritten Mal nach Bremen führen. Dort, wo seine Profi-Karriere vor 14 Jahren mit einem Marktwert von 400.000 Euro (laut „transfermarkt.de“) begann, wo ihm zwischen 2019 und 2023 der große Durchbruch gelang, könnte sich in den kommenden Tagen womöglich ein Kreis schließen. (mit Material des sid)