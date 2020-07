Transfer-Ticker: Deal steht bevor! Klopp hat sich für Thiago entschieden

Sommerpause bedeutet Transferzeit! Im Transfer-Ticker verpassen Sie keine aktuellen Wechsel oder Gerüchte aus der 1. und 2. Bundesliga.

BVB-Talent auf dem Weg nach Frankreich

Klopp hat sich für Thiago entschieden

Barca-Neuzugang in die Bundesliga?

Dortmund gewinnt Rennen um England-Talent

Arsenals Mavropanos vom Club zum VfB

Balerdi-Leihe nach Marseille vor dem Abschluss

11.18 Uhr: Borussia Dortmunds Innenverteidiger Leonardo Balerdi steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem Wechsel zu Olympique Marseille. Im Gespräch sei eine Ausleihe über eine Saison mit einer Kaufoption über rund 15 Millionen Euro, berichtete die französische Sport-Tageszeitung „L'Equipe“. Einige Details müssten noch abgestimmt werden - Dortmund und Marseille seien sich aber im Wesentlichen einig.

Der 21-Jährige Südamerikaner war im Januar 2019 für 15,5 Millionen Euro von Boca Juniors verpflichtet worden, kam aber in Dortmund kaum zum Einsatz.

Klopp hat sich für Thiago entschieden

9.12 Uhr: Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich offenbar endgültig für eine Verpflichtung von Bayern Münchens Thiago ausgesprochen. Der englische Meister und der spanische Mittelfeldspieler sollen sich demnach weitgehend einig sein, wie die „Bild“ berichtete. Für einen möglichen Wechsel müsste Liverpool eine Ablöse zahlen, der 29 Jahre alte Thiago steht bei den Münchnern noch bis 2021 unter Vertrag.

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte vor zwei Wochen gesagt, dass es so aussehe, dass Thiago „zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte“.

Tauziehen um Barcelona-Neuzugang Pedri

16. Juli, 16.28 Uhr: Er wechselt zur kommenden Saison von UD Las Palmas zum großen FC Barcelona und könnte auch direkt wieder gehen. Denn laut Sky soll Borussia Mönchengladbach an einer Leihe des 17-Jährigen Offensivspielers interessiert sein. Die Fohlen soll bereits eine offizielle Anfrage bei den Katalanen eingereicht haben.

Doch nicht nur Gladbach hat Pedri, der zu den größten spanischen Talenten zählt, ins Visier genommen. So soll auch der Rekordmeister aus München auf den Spanier, der schon mit Größen wie Andrés Iniesta verglichen wird, aufmerksam geworden sein.

Bellingham schon zum Check in Dortmund

14.55 Uhr: Der 17 Jahre alte englische Profi Jude Bellingham ist nach übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag für den Medizincheck und die Vertragsunterschrift bei Borussia Dortmund eingetroffen. Das Top-Talent sei am Morgen aus Birmingham eingeflogen, berichteten „Bild“, Sky und „Ruhr Nachrichten“. Bellingham soll am Vormittag gemeinsam mit Manager Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der BVB-Geschäftsstelle eingetroffen sein.

Der auch von anderen europäischen Top-Klubs umworbene Teenager von Birmingham City soll einen Vertrag erhalten, der bis zum 30. Juni 2025 gültig ist. Die Ablösesumme für den Briten soll bei 23 Millionen Euro liegen. Bellingham absolvierte sein Profi-Debüt für Birmingham mit 16 Jahren und 38 Tagen im August 2019.

Stuttgart leiht Arsenal-Abwehrkante aus

12.55 Uhr: Der VfB Stuttgart treibt seine Saisonplanung voran und holt Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal für ein Jahr auf Leihbasis an den Neckar. Der frühere griechische U21-Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Zweitligist 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wo er zwölf Pflichtspiele bestritt.

Hertha jagt Jovic und Rodriguez

12.46 Uhr: Auf der Suche nach Verstärkungen für den Angriff auf die Spitze der Bundesliga soll Hertha BSC Interesse an Luka Jovic von Real Madrid und Ricardo Rodríguez vom AC Mailand haben. Wie die spanische Sporttageszeitung „Marca“ unter Berufung auf Meldungen aus Deutschland berichtete, könnte der 22 Jahre alte Serbe Jovic ein Kandidat für den neuen Sturm von Trainer Bruno Labbadia sein. Die „Bild“-Zeitung (Donnerstag) spekulierte derweil über die Bundesliga-Rückkehr des Schweizer Nationalspielers Rodríguez, der lange für den VfL Wolfsburg spielte. Auch Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim sollen Interesse am 27 Jahre alten Verteidiger haben.

Jovic kam seit seinem Wechsel für 60 Millionen Euro aus Frankfurt im Sommer 2019 bei Trainer Zinedine Zidane nicht wie erhofft zum Zug und machte zuletzt durch Eskapaden während der Coronakrise negative Schlagzeilen. Er steht bei Real bis zum Sommer 2025 unter Vertrag.

Freiburgs Schwolow mit Schalke einig

11.03 Uhr: Ein Alex geht, der andere Alex geht! Nachdem Alexander Nübel den FC Schalke 04 in Richtung Bayern verließ, haben die Gelsenkirchner laut Sky Infos in Alexander Schwolow ihre neue Nummer eins gefunden. Für den gebürtigen Wiesbaaden

Laut "Kicker". Havertz-Abgang im Sommer besiegelt

9.51 Uhr: Der Abschied von Jungstar Kai Havertz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen im Sommer ist offenbar besiegelt. Nach Informationen des kicker hat der 21-Jährige eine Entscheidung getroffen haben und wird die Rheinländer vor Beginn der neuen Saison verlassen. Topkandidat auf eine Verpflichtung sei der englische Topklub FC Chelsea, der für die neue Saison schon Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig für 53 Millionen Euro verpflichtet hat.

Angeblich soll der FC Chelsea bereit sein, die von Leverkusen geforderten 100 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Nationalspieler zu bezahlen. Havertz besitzt bei Bayer noch einen Vertrag bis Juni 2022, dürfte sich jedoch nicht mit der Europa-League-Teilnahme Leverkusens in der kommenden Spielzeit zufrieden geben.

An dem Offensivspieler waren zuletzt mehrere Topklubs interessiert, aufgrund der Coronakrise haben viele aber von einem Angebot in diesem Sommer abgesehen.

Vom Gefängnis in die Bundesliga? Schalke und Leverkusen im Zweikampf um Ruben Semedo

15. Juli, 16.21 Uhr: Auf der Suche nach einem neuen Verteidiger sind sowohl Schalke als auch Leverkusen auf den Portugiesen Ruben Semedo gestoßen. Laut der spanischen „Super Deporte“ haben beide Vereine bereits ein Angebot für den 26-Jährigen abgegeben.

2018 wurde Semedo, damals noch im Trikot des FC Villareal, wegen Kidnapping und Raub von einem spanischen Gericht für schuldig gesprochen und landete anschließend im Gefängnis. Längst gilt der Innenverteidiger als geläutert. Sein sportliches Glück fand er zudem beim griechischen Erstligisten Olympiakos Piräus wieder. Dort gehört Semedo zu den absoluten Leistungsträgern und bestritt 2019/2020 satte 44 Spiele für den griechischen Rekordmeister.

Sancho-Transfer abhängig von Man Utd-Platzierung

14.38 Uhr: Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Jadon Sancho zu Manchster United sorgen nicht erst seit kurzem für Schlagzeilen. Wie die „Bild“ nun berichtet, hängt ein Wechsel davon ab, ob die „Red Devils“ sich für die Champions League qualifizieren. Demnach sei der englische Rekordmeister nur dann in der Lage den Transfer finanziell stemmen zu können.

Ohnehin soll auch für Sancho die Teilnahme Manchester Uniteds an der Königsklasse eine wichtige Voraussetzung sein, um einen Wechsel zuzustimmen. Als Ablöse wird die schon seit längerem bekannte Ablöse von 120 Millionen Euro gehandelt. Des Weiteren hatte Sportdirektor Michael Zorc dem Transfer eine Deadline gesetzt und betont, dass ein Wechsel „nicht erst in der letzten Transferwoche“ passieren wird.

Nach Vertragsauflösung: Weltmeister Schürrle nun frei auf dem Markt

12.23 Uhr: Borussia Dortmund und Weltmeister André Schürrle gehen künftig getrennte Wege. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, einigten sich beide Parteien auf eine sofortige Auflösung des noch bis 2021 datierten Arbeitspapieres. Nachdem der 29-Jährige bereits zur Saison 2018/2019 an den FC Fulham verliehen wurde, wechselte er ein Jahr später auf Leihbasis zum russischen Traditionsklub Spartak Moskau.

„Rückblickend war es eine Zeit mit Höhen und Tiefen, aber auch mit vielen wertvollen Erfahrungen sowohl im sportlichen als auch insbesondere im privaten Bereich“, sagte Schürrle, dessen nächstes Ziel noch nicht bekannt ist. Der Offensivspieler war 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen.

Weiterer Neuzugang: Niemann von München nach Bielefeld

10.55 Uhr: Die Kaderplanungen beim Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld laufen auf Hochtouren. Der DSC gab mit Noel Niemann von 1860 München den bereits vierten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt. In Bielefeld unterschreibt der 20-Jährige Angreifer einen Vertrag bis 2024. Niemann, der ablösefrei zu den Ostwestfalen wechselt, kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Einsätze für die Münchner in der dritten Liga und steuerte neben zwei Toren zwei weitere Torvorlagen bei.

Leistner will Kölner bleiben

14. Juli, 12.22 Uhr: Abwehrspieler Toni Leistner will weiter für den 1. FC Köln spielen. „Ich bin mir mit Köln grundsätzlich einig. Beide Seiten wollen weiter zusammenarbeiten. Aber bisher wurde final noch nichts umgesetzt“, sagte der 29-Jährige der „Bild“.

Er wolle das in den nächsten zwei, drei Wochen geklärt haben. „Ich werde mir wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge anhören“, äußerte der Abwehrspezialist, der vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers im Januar von den Geißböcken ausgeliehen worden war. Leistner: „Seit dem 1. Juli bin ich wieder bei den Queens Park Rangers und bekomme in London mein Geld.“

Keine Sperre! Jetzt jagt Guardiola Bayern-Star Alaba

08.46 Uhr: Nach dem erfolgreichen Vorgehen von Manchester City vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen die zweijährige Europapokal-Sperre gibt es neue Spekulationen über einen Wechsel von Bayern-Star David Alaba nach England. Der Abwehrspieler sei das Hauptziel von Trainer Pep Guardiola bei dessen Bestreben, die Abwehr seines Teams zu verstärken, schrieb „The Guardian“.

Die Erfolgschancen des Vereins im Bemühen um Alaba würden auch durch die Reduzierung der zusätzlichen Geldstrafe von 30 Millionen auf zehn Millionen Euro erhöht, glaubt „The Guardian“. „18 Millionen Britische Pfund entsprechen in etwa dem Gehalt eines Elite-Spielers“, rechnete die Zeitung vor. Guardiola sollen insgesamt 150 Millionen Pfund für neue Stars zur Verfügung stehen.

Das waren die Transfer-News vom 14.7.:

Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig holt ersten Neuen

15.39 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den ersten Neuzugang verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler Jannis Nikolaou wechselt von Dynamo Dresden und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Der 26-Jährige nutzte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Dresden

.„Jannis Nikolaou ist ein absoluter Wunschspieler von Daniel Meyer“, sagte Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann. Der neue Eintracht-Trainer Meyer war am Freitag verpflichtet worden.

AC Mailand? González will VfB Stuttgart verlassen

13.01 Uhr: Dem Erstliga-Aufsteiger VfB Stuttgart droht der Verlust seines Knipsers: Nicolás González will die Schwaben nach zwei Jahren unbedingt verlassen. „Es war eine tolle Zeit in Deutschland, aber ich brauche eine Luftveränderung”, sagte der 22-jährige Argentinier: „Ich will Stuttgart verlassen!” Bereits vor einem Jahr zog es ihn zum PSV Eindhoven, der VfB willigte aber nicht in einen Wechsel ein. Nun soll der AC Mailand am 14-fachen Torschützen der beendeten Zweitliga-Saison dran sein.

28 Millionen? Liverpool an Schalkes McKennie dran

12.05 Uhr: Nach einem Bericht des „Telegraph” hat der englische Meister FC Liverpool sein Interesse an Schalkes Mittelfeldspieler Weston McKennie signalisiert. Bislang war Hertha BSC Berlin am 21-Jährigen dran, dessen Vertrag bei den finanziell klammen Schalkern noch bis 2024 läuft. Angeblich fordert der Bundesliga-Zwölfte eine Ablösesumme von 28 Millionen Euro für McKennie.

Werder lehnt Leipzig-Angebot für Rashica ab

9.22 Uhr: RB Leipzig ist mit seinem ersten Angebot für Milot Rashica offenbar gescheitert. Wie die „Bild“ berichtet, sollen die Sachsen Werder Bremen 15 Millionen Euro für einen Transfer geboten haben. Mit Bonuszahlungen könne die Summe auf 18 Millionen steigen. Dies soll Werder laut des Berichts abgelehnt haben, da sich der in der Relegation gerettete Klub eine Ablöse von 25 Millionen Euro erhoffe.

Diese soll helfen, die durch den Klassenerhalt entstandenen Kaufverpflichtungen für Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt von insgesamt gut 13 Millionen Euro zu bedienen.

Werder soll sich derweil laut „kicker“ eingehend mit Patrick Erras beschäftigen. Der 25-jährige Mittelfeldmann des 1. FC Nürnberg ist aufgrund eines ausgelaufenen Vertrages ablösefrei zu haben.

Wolfsburg-Torwart wechselt nach Österreich

6.31 Uhr: Ersatzkeeper Phillip Menzel wird den VfL Wolfsburg zur kommenden Saison verlassen. Der 21-Jährige wechselt zum ambitionierten österreichischen Zweitligisten Austria Klagenfurt. 2014 kam Menzel, der in der Bundesliga mehrfach ohne Einsatz auf der Bank saß, von Holstein Kiel nach Wolfsburg und durchlief dort die U17 und die U19. Insgesamt stand er 50 Mal in der Regionalliga Nord im Tor.

Das passierte am 11. Juli

Liverpool will Thiago offenbar nicht

18.59 Uhr: Der FC Liverpool macht einen Rückzieher bei Bayerns Thiago. Das berichtet „ESPN“. Demnach sei der 29-Jährige, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister noch bis 2021 läuft, den „Reds“ zu teuer – und zu alt!

Hertha will Köln-Knipser holen

15.35 Uhr: Mit 13 Saisontoren war Jhon Cordoba in der abgelaufenen Saison bester Torschütze der 1. FC Köln – und hat sich für die Konkurrenz interessant gemacht. Laut eines Berichtes der „B. Z.“ will Hertha BSC den Kolumbianer, dessen Vertrag in der Domstadt noch bis 2021 läuft, verpflichten. Der Marktwert des Rechtsfußes liegt bei zwölf Millionen Euro, dank der frischen Millionen von Investor Lars Windhorst haben die Berliner viel Spielraum.

Das passierte am 10. Juli

Bericht: Auch Union will Kruse

17.51 Uhr: Wechselt Max Kruse zu Union Berlin? Die Köpenicker sollen reges Interesse am 32-Jährigen hegen, auch Werder Bremen galt zuletzt als Kandidat. Der Stürmer hatte nach seinem Intermezzo bei Fenerbarce Istanbul angekündigt, nach Deutschland zurückkehren zu wollen.

Borussia Dortmund: André Schürrle für niedrige Ablöse zu haben

15.59 Uhr: Der BVB ist wohl bereit, den einstigen Rekordeinkauf André Schürrle für einen Bruchteil der damaligen Ablöse zu verkaufen. 2016 wechselte der mittlerweile 29-Jährige noch für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Dortmund. Laut „Bild" sind sich die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben jedoch einig, den Offensivspieler für eine Ablöse von zwei Millionen abzugeben. Grund sei vor allem das hohe Gehalt von sieben Millionen Euro jährlich, welches Schürrle in Dortmund bezieht.

Neben Schürrle, der bis vor Kurzem noch auf Leihbasis für den russischen Erstligisten Spartak Moskau spielte, dürften laut „Sport Bild" auch Manuel Akanji (24), Nico Schulz (27), Thomas Delaney (28) und Mahmoud Dahoud (24) den Verein in diesem Sommer verlassen, um die Personalkosten bei den Profis weiter zu senken.

Nathan de Medina wechselt zu Bielefeld

12.59 Uhr: Nach Jakob Laursen und Christian Gebauer gab Arminia Bielefeld nun den dritten Neuzugang mit Nathan de Medina für die kommende Saison bekannt. Der Belgier wechselt ablösefrei nach Deutschland, da der Vertrag des Innenverteidigers beim belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron Ende Juni auslief. In Bielefeld soll der 22-Jährige unter Vorbehalt des Medizinchecks einen Vertrag bis 2023 unterschreiben.

Hertha-Profi Kalou findet neuen Verein in Brasilien

9.47 Uhr: Nach seinem unrühmlichen Abgang bei Hertha BSC hat Salomon Kalou am Zuckerhut eine neue sportliche Heimat gefunden. Der brasilianische Erstligist Botafogo FR aus Rio de Janeiro bestätigte die Verpflichtung des 34 Jahre alten Stürmers von der Elfenbeinküste bis Ende 2021. In Berlin hatte sich der langjährige Publikumsliebling Kalou am 4. Mai mit einem Kabinen-Video auf Facebook, in dem er seine Teamkollegen bei der Missachtung der vom DFB geforderten Verhaltensregeln zum Restart der Bundesliga inmitten der Corona-Pandemie filmte, endgültig aufs Abstellgleis geschoben. So war die Bundesliga-Partie am 30. November vergangenen Jahres beim 1:2 gegen Vizemeister Borussia Dortmund sein letzter Einsatz an der Spree.

Das passierte am 9. Juli 2020

Ajax Amsterdam will Werders Klaassen zurückholen

18.02 Uhr: Trotz des Klassenerhalts könnte Werder Bremen seinen Mittelfeldspieler Davy Klaassen verlieren. Sein Ex-Klub Ajax Amsterdam möchte ihn laut „Bild“ für acht bis neun Millionen Euro zurückholen. Die Bremer wollen eigentlich mindestens zehn Millionen Euro für den 27-jährigen Niederländer erlösen, weil sie selbst vor zwei Jahren 13,5 Millionen Euro an den FC Everton überwiesen hatten. In 39 Pflichtspielen erzielte Klaassen neun Tore für Werder.

Marseille will BVB-Verteidiger ausleihen

17.10 Uhr: Olympique Marseille interessiert sich offenbar für eine Leihe von Borussia Dortmunds Abwehrspieler Leonardo Balerdi. Der 21-jährige Argentinier soll laut Sport1 auf einer Wunschliste des Trainers André Villas-Boas stehen. Vor anderthalb Jahren kam Balerdi für 15 Millionen Euro von den Boca Juniors Buenos Aires nach Dortmund, hat dort aber erst acht Spiele bestritten.

Würzburger Aufstiegsheld: Bochum oder Heidenheim?

15:25 Uhr: Würzburgs Aufstiegsheld Dave Gnaase wird von der Zweitliga-Konkurrenz gejagt. Der vertragslose 23-Jährige verhandelt nicht nur mit Würzburg, sondern hat laut transfermarkt.de auch Anfragen aus Bochum und Heidenheim. „Es gibt Interessenten, aber natürlich ist Würzburg nach wie vor der erste Ansprechpartner“, sagte Berater Mohamed Meziani dem Portal.

Union Berlin holt Düsseldorfs Gießelmann

13.02 Uhr: Bundesligist Union Berlin hat sich mit Linksverteidiger Niko Gießelmann aus Düsseldorf verstärkt. Der 28-Jährige spielte seit 2017 für die Fortuna und absolvierte 22 von 34 Bundesligapartien in der abgelaufenen Saison in der Startelf. Insgesamt kommt der Abwehrspieler bislang auf 54 Einsätze im Oberhaus.

Leipzig schnappt sich deutschen Nationalspieler

11:29 Uhr: Der deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs wechselt leihweise vom französischen Erstligisten AS Monaco zu RB Leipzig. Der 23-Jährige wird für ein Jahr ausgeliehen, Leipzig erhielt zudem für 2021 eine Kaufoption. Für die Monegassen kam er seit August 2018 in 44 Partien zum Einsatz. In Leipzig behält der Rechtsfuß „seine“ Rückennummer 39.

Dortmund würde Sancho-Abgang kompensieren

10.56 Uhr: Borussia Dortmund wäre bei einem Abgang von Offensiv-Juwel Jadon Sancho gerüstet. „Sollte Jadon gehen, würden wir im Offensivbereich noch einmal tätig werden. Es gibt den einen oder anderen Spieler, den wir im Visier haben“, sagte Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker.

Bayern erklärt: Coman ist unverkäuflich!

10.02 Uhr: Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Linksaußen Kingsley Coman für „unverkäuflich“ erklärt. Damit erteilte der Deutsche Meister dem Sportchef von Manchester City, Txiki Begiristain, eine Absage, der an Coman als Ersatz für den gerade von City nach München gewechselten Leroy Sané interessiert war. „Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané sind wir jetzt auf den für unser Spiel wichtigen Außenbahnpositionen auf höchstem Niveau flexibel besetzt“, erklärte Salihamidzic gegenüber der Sport Bild.