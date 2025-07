Transfer-Hammer: Weltmeister von 2014 vor Rückkehr in die Bundesliga!

Weltmeister Ron-Robert Zieler verlässt nach Medienberichten Zweitligist Hannover 96 und kehrt zu seinem Jugend-Verein 1. FC Köln zurück. Wie „Bild“ und Sky berichten, sollen die Verhandlungen schon weit fortgeschritten sein, eine Einigung könnte womöglich noch am Montag erzielt werden.

Kölns neuer Trainer Lukas Kwasniok sagte am Montag beim Trainingsauftakt über Zieler: „Ganz ehrlich: Wenn die Dinge normal laufen, wird er morgen oder übermorgen hoffentlich dann eben auch da sein.“ Der Transfer sei „im Anmarsch“.

Ron-Robert Zieler vor Wechsel zum 1. FC Köln

Erst im Januar hatte der 36 Jahre alte Kapitän seinen Vertrag in Hannover bis 2026 verlängert. Nun soll er dem Vernehmen nach selbst den Wechselwunsch zum Bundesliga-Aufsteiger hinterlegt haben, die Ablöse nach „Bild“-Informationen bei rund 200.000 Euro liegen. Zieler wäre zweiter Torwart hinter Marvin Schwäbe.

Zieler steht seit 2021 in Hannover unter Vertrag. In den vergangenen drei Jahren hat der Torwart kein Zweitligaspiel verpasst, war in der vergangenen Saison mit nur 36 Gegentoren der erfolgreichste Keeper der 2. Liga. 2014 war der gebürtige Kölner als zweiter Ersatztorhüter mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden.