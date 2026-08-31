Köln sorgt kurz vor Transferschluss für Aufsehen und leiht ein 18-Millionen-Talent aus England aus. Der Youngster soll die Offensive beleben.

Mikey Moore kam auch an den ersten beiden Premier-League-Spieltagen für insgesamt 90 Minuten zum Einsatz. IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Der 1. FC Köln hat kurz vor Transferschluss einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Vom englischen Klub Tottenham Hotspur kommt der 19 Jahre alte Mikey Moore für eine Saison auf Leihbasis nach Köln. Der FC, der mit einem 3:2 gegen die TSG Hoffenheim in die neue Saison gestartet war, verspricht sich von dem Transfer „Dynamik und Unbekümmertheit“, wie Geschäftsführer Thomas Kessler betonte.

„Trotz seines jungen Alters hat Mikey bereits eine bemerkenswerte Reife. Er verfügt über eine hohe technische Qualität, ist kreativ und mutig im Eins-gegen-eins“, sagte Kessler über den englischen U19-Nationalspieler.

Moore, der bei transfermarkt.de einen Marktwert von 18 Millionen Euro hat, versprach, er wolle „der Mannschaft mit möglichst vielen Toren und Vorlagen helfen“. (sid/mp)