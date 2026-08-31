Nick Woltemade bekommt bei Newcastle United weniger Spielzeit als erhofft. Nun könnte der Fußball-Nationalstürmer in eine andere Top-Liga wechseln.

Juventus Turin bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Nationalstürmer Nick Woltemade. Wie Sky und italienische Medien berichten, könnte der Angreifer vom Premier-League-Klub Newcastle United an Turin verliehen werden. Demnach würden aktuell Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen laufen. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio sind fünf Millionen Euro Leihgebühr im Gespräch.

Der damals auch vom FC Bayern umworbene Woltemade war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis 2031. Nach verheißungsvollem Start in der Premier League wurde der 24-Jährige in der vorigen Saison vom damaligen Trainer Eddie Howe zunehmend weniger eingesetzt.

Auch bei Borussia Dortmund gibt es Gerüchte über Woltemade

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Auch unter dem neuen Coach Matthias Jaissle hat der 1,98 Meter große Hüne nach zwei Liga-Spieltagen erst 19 Minuten auf dem Platz gestanden.

Nach dem Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias bei Borussia Dortmund gibt es zudem Spekulationen, dass auch der BVB an einer Leihe interessiert sein könnte. „Wir werden schauen, was letzten Endes alles möglich ist. Wir haben einige Optionen, einige Alternativen. Aber das muss ja alles passen“, sagte Trainer Niko Kovac zu einem möglichen Ersatz für den Griechen. (dpa/mp)