Transfer-Hammer auf Schalke? So reagiert der Trainer auf die Gerüchte um Edin Dzeko

Schalke-Trainer Miron Muslić hat schlagfertig auf die Frage zu einem angeblich möglichen Wechsel von Starstürmer Edin Dzeko zum Revierklub reagiert. „Ich kommentiere keine Transfergerüchte, lieber Robin, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst“, sagte Muslić nach dem 0:0 des Zweitliga-Spitzenreiters bei Hertha BSC.

Der vom Schalke-Coach angesprochene Reporter Robin Haack von der „WAZ“ hatte seine Frage nach Dzeko mit Muslić’ gutem Verhältnis mit der Stürmerlegende aus Bosnien-Herzegowina eingeleitet und von einem einstigen Trikotpräsent für den Trainer gesprochen. Muslić war mit seiner Familie als Kind aus Bosnien-Herzegowina vor dem Krieg nach Österreich geflohen.

Dzeko war bereits Bundesliga-Torschützenkönig

Zuvor hatte Sky berichtet, dass der 39 Jahre alte Dzeko von AC Florenz nach Schalke wechseln könnte. Der Stürmer spielte vor seiner großen internationalen Karriere von 2007 bis 2010 beim VfL Wolfsburg und wurde mit den Niedersachsen 2009 deutscher Meister. Ein Jahr später wurde er Bundesliga-Torschützenkönig.

Seit seinem Abgang von den Wölfen spielte Dzeko bereits für sechs verschiedene Vereine. Erst 2025 wechselte er von Fenerbahce Istanbul zur AC Florenz. Dort konnte er in seinen bisherigen elf Ligaspielen noch keine Torbeteiligung für sich verbuchen. „Ich kommentiere keine Gerüchte. Das habe ich in den letzten sieben Monaten nicht gemacht. Das werde ich heute auch nicht machen“, sagte Muslić. (dpa/lam)